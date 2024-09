Air France zet ‘een nieuwe standaard’ in het luxevliegen

Air France komt later dit jaar op de proppen met een vernieuwde eerste klasse. De gemoderniseerde La Première-suite wordt de langste van zijn soort.

Overal ter wereld verdwijnt de eerste klasse. Het is een relatief dure cabine en de stoelen blijven vaak leeg. De trotse Fransen echter besloten twee jaar geleden om volop te investeren in hun paradepaardje. De nieuwe suites zouden de ‘langste op de markt’ worden. Daarbij komen voordelen als vijf raampjes, twee televisieschermen, een draadloze tablet en uiteraard voldoende champagne. Reizigers die plaatsnemen in hun eigen suite, die tevens van top tot teen afgesloten kan worden, kunnen de reis in verschillende poses afleggen. De passagier kan rechtop zitten, volledig plat liggen en het is zelfs mogelijk er een bankje van te maken.

De nieuwe cabines worden op dit moment uitgerold over de 777-300 ER’s en A350-900-toestellen. Waar de oude La Première-cabinehet moest doen met vier stoelen naast elkaar, heeft de gemoderniseerde variant er slechts drie. Het is allemaal onderdeel van Air France’s zogenaamde “premiumisation strategy”. Daarmee doelt de maatschappij op innovaties en moderniseringen in alle klassen om de cabines aantrekkelijker te maken voor passagiers die op zoek zijn naar een beetje meer luxe. Daarmee zet ze ‘een nieuwe standaard’ in de luchtvaart, aldus de KLM-zustermaatschappij.

Een lange lijst

Air France heeft al bekend gemaakt waar ze de vernieuwde toestellen naartoe stuurt. Op de lijst met bestemmingen staan: Abidjan, Dubai, Los Angeles, New York JFK, San Francisco, São Paulo, Singapore, Tokyo-Haneda en Washington. Deze steden zullen de nieuwe cabine vanaf komend winterseizoen kunnen verwachten. Tevens vliegt Air France naar honderdzestig andere steden wereldwijd, waarvan 76 intercontinentale bestemmingen.