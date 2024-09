IndiGo-piloten op non-actief door fout

Twee IndiGo-piloten dienden door een fout tijdens het opstijgen grove schade toe aan een Airbus A321neo. De Indiase luchtvaartmaatschappij van Pieter Elbers stelt de twee daarom op non-actief.

De Airbus A321neo, registratie VT-IBI, was onderweg van New Delhi naar Bangalore, India. Bij het opstijgen kreeg het toestel echter te maken met een zogenaamde tail strike. Dat is een gevaarlijke situatie waarbij het staartvlak van een vliegtuig de grond raakt tijdens het landen of opstijgen. Het zorgde voor aanzienlijke schade aan de staart. Ondanks de zichtbare markeringen voltooide vlucht 6E-6054 de reis en landde zonder verdere problemen rond half zeven op de luchthaven van Bangalore.

De machine bleef vervolgens staan in de Zuid-Indiase stad en onderging reparaties. De Indiase luchtvaartautoriteit, DGCA, bevestigde de Flight Data Recorder (FDR) te hebben meegenomen en pleegt onderzoek. IndiGo gaf direct toe dat het incident had plaatsgevonden en besloot de aanwezige crew niet eerder terug te laten komen voordat het onderzoek is afgerond. DGCA suspends IndiGo pilots after A321neo tailstrike incident on Delhi-Bengaluru flight on September 9.



Een wederkerend probleem

De schade kwam pas aan het licht toen de machine zich gereedmaakte voor de terugvlucht. De bemanningsleden aan boord van de A321neo hebben het incident niet gemerkt, zo legden ze uit aan The Hindu. Het verklaart waarom het toestel doorvloog. Volgens de normale procedure zou een ‘gehavend’ toestel rechtsomkeert moeten gaan en een voorzorglanding maken. De piloten beweerden dat ze niks hebben kunnen merken. De afstand tussen de cockpit en de staart van een A321neo is té groot om een dergelijk incident te voelen. Bovendien heeft de Airbus geen sensor die een tail strike signaleert. Wel gaven ze aan dat de schade voelbaar geweest was voor de stewards achterin het toestel.

Een jaar eerder kreeg de luchtvaartmaatschappij een boete van ₹20 lakh (ruim 20.000 euro) opgelegd. De budgetvlieger van Pieter Elbers had binnen een half jaar vier tail strike-incidenten meegemaakt. In het daaropvolgende onderzoek kwam de Indiase luchtvaartautoriteit tot de conclusie dat de maatschappij grove tekortkomingen had op vlakken als operaties, training en technische procedures.