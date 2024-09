IT-storing houdt vrachtmaatschappij aan de grond

Sinds dinsdag kampt Lufthansa Cargo, een dochteronderneming van Lufthansa, met grote problemen als gevolg van een IT-storing.

Een geplande update van het centrale IT-systeem, genaamd iCAP, veroorzaakte onverwachte technische problemen die de import- en exportactiviteiten op de belangrijkste hubs in Frankfurt en München tijdelijk stillegden. Vrachtwagens moesten buiten de terminals wachten, wat leidde tot vertragingen in de goederenstroom. Hoewel de storing inmiddels is verholpen, zullen de gevolgen nog enkele dagen merkbaar blijven.

De voorbereiding voor de systeemupdate heeft maanden in beslag genomen en werd volgens de Duitse luchtvaartwebsite Aero meerdere keren uitgesteld. Toch deden zich tijdens het updateproces in de nacht van 16 op 17 september onverwachte problemen voor, waardoor de operatie volledig tot stilstand kwam. Lufthansa Cargo was uiteindelijk genoodzaakt terug te keren naar de oude versie van het IT-systeem. Jasmin Kaiser, CIO van Lufthansa Cargo, waarschuwde vooraf al voor mogelijke complicaties: ‘IT-veranderingen van deze omvang en aan een kernsysteem als iCAP zijn een uitdaging voor ons allemaal. Er kunnen op sommige plaatsen zeker enkele problemen optreden.’

Hoewel de IT-storing woensdagochtend werd verholpen, is er nu sprake van een aanzienlijke achterstand in vrachtzendingen. Deze zal ‘zo snel mogelijk worden weggewerkt’, aldus Lufthansa Cargo. Totdat alle herstelmaatregelen volledig zijn uitgevoerd, blijven vertragingen en omboekingen echter mogelijk. Bovendien wordt er op binnenlandse vluchten vanuit Frankfurt tot vrijdag middernacht geen vracht geladen.