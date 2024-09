Onbemand toestel verkent Friesland

Defensie heeft voor het eerst een onbemande MQ-9 Reaper in de lucht gelaten. Het toestel wordt door de luchtmacht gebruikt voor verkenningsdoeleinden en zal vanaf nu vaker te zien zijn.

Volgens het ministerie van Defensie maakte het toestel een verkenningsvlucht boven Noord-Nederland en het aangrenzende Waddenzee-gebied. Op deze manier kunnen militairen trainen met jachtvliegtuigen, grondtroepen en de luchtverkeersleiding waarbij de MQ-9 Reaper een ondersteunende rol speelt. Tevens bepaalt het toestel de oefendoelen ‘om uit te schakelen’, aldus Defensie. De komende weken vindt er een Weapons Instructor Course plaats in het noorden van het land.

Nederland heeft in totaal acht MQ-9 Reapers in het orderboek staan. De eerste van de bestelde vier kwam al in 2021 beschikbaar waarna toenmalig staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD) met spoed vier toestellen bijbestelde. De reusachtige drones voeren al sinds april verdedigingstaken uit aan de oostflank van het NAVO-grondgebied. Zo nemen ze in Roemenië deel aan verkenningen en kunnen ze door hele slechte weersomstandigheden heenkijken. De toestellen worden overigens niet bestuurd vanuit het Oost-Europese land. De vliegbasis Leeuwarden is verantwoordelijk voor het maneuvreren van de MQ-9 Reapers. Daar maken ze onderdeel uit van de 306 Squadron. Volgens Defensie gaan de apparaten vanaf nu vaker te zien zijn.

Een belangrijke stap voorwaarts

Minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) liet enthousiast weten de komst van de MQ-9 Reaper een belangrijke stap voorwaarts te vinden. Op het platform X schrijft hij: ‘Voor onze veiligheid zijn verkenningen en inlichtingen vanuit de lucht steeds belangrijker. Vandaag voeren we voor het eerst een oefenvlucht uit met een MQ-9 Reaper boven (Nederlandse vlag, red). Een belangrijke stap om dit geavanceerde toestel nationaal en internationaal in te kunnen zetten!’