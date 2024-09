Oorzaak incident Cathay A350 bekend

De luchtvaartautoriteit in Hong Kong heeft onderzoek gedaan naar het probleem met de Cathay Pacific-A350. Die was begin september onderweg naar Zürich toen de machine moest omkeren naar het schiereiland in de Zuid-Chinese zee.

Volgens het onderzoeksbureau kampte de A350-motor tijdens de vlucht met problemen vanwege een beschadigde brandstofslang. Die vertoonde tevens tekenen van een kortstondige brand. Bovendien vond de Air Accident Investigation Authority (AAIA) vijf secundaire onderdelen die tekenen van slijtage vertoonden. ‘In combinatie met andere bijdragende factoren, zoals de aanwezigheid van zuurstof en een ontstekingsbron (warmte), kan dit leiden tot een brand die zich verspreidt in de omgeving’, aldus het rapport.

De AAIA raadt Cathay Pacific aan alle motoren goed te controleren want ‘als deze situatie, samen met verdere storingen, niet snel wordt opgemerkt en aangepakt, kan deze uitmonden in een ernstigere motorbrand, waardoor die het vliegtuig mogelijk uitgebreide schade kan berokkenen.’ De AAIA had ook nog een bericht voor de Europese luchtvaartautoriteit. De EASA zou motorfabrikant Rolls-Royce moeten verplichten luchtwaardigheid-informatie over de motoren te blijven vergaren en verspreiden.

Aan de grond

Direct na het incident zette de airline uit Hong Kong alle A350-toestellen aan de grond. De maatschappij controleerde de 48 airbussen en annuleerde verschillende vluchten. Inmiddels zijn bijna alle toestellen weer in de lucht. Slechts drie vliegtuigen staan nog aan de grond, waaronder de bij het incident betrokken A350 met registratie B-LXI. De andere twee machines ondergaan een geplande onderhoudsbeurt, aldus gegevens van planespotters.net. De maatschappij gaf aan onderdelen te hebben vervangen van vijftien vliegtuigen.