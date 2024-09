Musk en SpaceX vs. FAA (en Boeing?)

SpaceX heeft donderdag verklaard dat het bedrijf een recent oordeel van de FAA ‘resoluut van de hand wijst’. Het bedrijf van Elon Musk staat recht tegenover de toezichthouder.

De FAA bekritiseerde dinsdag de handelswijze van SpaceX voorafgaand aan lanceringen in juni en juli 2023 in Cape Canaveral. Elon Musk noemde de boetes die hiervoor werden uitgeschreven politiek gemotiveerd en dreigde juridische stappen te ondernemen om deze aan te vechten. Ook de juridische afdeling van het bedrijf reageert ontstemd: ‘SpaceX verwerpt krachtig de bewering van de FAA dat het enige regelgeving heeft overtreden’, schreef David Harris, vice-president juridische zaken bij SpaceX. Hij merkte op dat de FAA ‘niet in staat is om gelijke tred te houden met de commerciële ruimtevaartindustrie’.

SpaceX heeft al geruime tijd duidelijk gemaakt dat het kantoor voor commerciële ruimtevaart van de FAA ‘de middelen mist om licentiemateriaal tijdig te beoordelen’ en ‘per vergissing zijn beperkte middelen richt op gebieden die niet gerelateerd zijn aan zijn publiek veiligheidsregulerende taken’.

Musk vs. Boeing

SpaceX-eigenaar Musk uit al jaren zijn frustratie over wat hij ziet als overheidsinefficiëntie en heeft strijd gevoerd met federale toezichthouders waaronder ook de FAA. SpaceX moet goedkeuring van de FAA verkrijgen voor raketlanceringen en nieuwe technologieën. Musk stelde gisteren dat de FAA-leiders SpaceX ‘aanvallen voor triviale zaken die niets met veiligheid te maken hebben, terwijl echte veiligheidsproblemen bij Boeing worden verwaarloosd. Dit is diepgaand verkeerd en brengt mensenlevens in gevaar.’ Musk verwees ook naar de beslissing van NASA om geen astronauten terug naar de aarde te laten keren in de Starliner-ruimtevaartuig van Boeing na een testmissie van drie maanden die werd gehinderd door technische problemen. ‘In plaats van Boeing te beboeten voor het in gevaar brengen van astronauten, beboet de FAA SpaceX voor onbenulligheden!’ schreef Musk op X. Noch de FAA, noch Boeing hebben willen reageren op Musk’s berichten.