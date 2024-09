Opkikker voor Boeing en 737 MAX

Een opsteker voor Boeing: de Chinese leasemaatschappij China Development Bank Financial Leasing Co heeft een grote bestelling 737 MAX 8’s geplaatst.

CDB Leasing, een Chinese vliegtuigleasemaatschappij, heeft gisteren via dochteronderneming CDB Aviation vijftig Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen besteld. De leasemaatschappij heeft op de Hong Kong Stock Exchange laten weten dat de levering van de vliegtuigen tussen 2028 en 2031 gepland staat. De deal, de grootste Boeing 737 MAX-bestelling uit China in bijna een decennium, komt amper een week nadat CDB Aviation een nog grotere bestelling plaatste bij Airbus. CDB koopt daar maar liefst tachtig Airbus A320neo’s. De levering van de Airbus-vliegtuigen wordt verwacht tussen 2030 en 2032.

Het is niet de eerste 737 MAX-bestelling die door CDB Aviation is geplaatst. Per september 2024, en exclusief de laatste bestelling, heeft de Chinese leasemaatschappij 34 exemplaren van dit type in haar leasebestand. De maatschappij wacht los van de nieuw bestelde vijftig reeds op de levering van nog eens 36 toestellen. Volgens gegevens van ch-aviation zijn er momenteel -exclusief deze nieuwe bestelling- 138 Boeing 737 MAX-vliegtuigen in bestelling door Chinese luchtvaartmaatschappijen, die nog niet zijn geleverd.

CDB

CDB is een van de belangrijkste leasemaatschappijen ter wereld. Ook KLM behoort tot de klanten van het bedrijf. De maatschappij leaset drie A321neo’s. De toestellen vullen de eigen toestellen van KLM aan tijdens de transitie van Boeing naar Airbus.