Drugsbedrijding Schiphol onder druk

Door privacywetgeving mag het Openbaar Ministerie (OM) vermoedens over samenwerking tussen luchthavenmedewerkers en criminelen niet delen. Drugssmokkel kan daardoor voortbestaan. Burgemeester Marianne Schuurmans vraagt de nieuwe regering om een oplossing.

Het OM mag informatie die het heeft over vermoedelijke betrokkenheid van medewerkers op Schiphol bij drugssmokkel niet delen met werkgevers zoals KLM of Schiphol. Deze zouden op basis van deze informatie uit eigen initiatief iemands toegangspas intrekken. Nu kunnen dit soort maatregelen niet of nauwelijks genomen worden door privacywetgeving. ‘Als er een vliegtuig met drugs aankomt, moeten die drugs vanuit dat vliegtuig naar buiten worden gebracht. Dat kunnen alleen mensen met een Schiphol-pas doen’, legt burgemeester Marianne Schuurmans uit aan NH-nieuws. De VVD-politica vraagt nu Den Haag om hulp. Ze onderstreept het belang van het delen van informatie met alle betrokken partijen op Schiphol.

Weerbaarheid tegen drughandel

De afgelopen drie jaar ontving de gemeente Haarlemmermeer ongeveer zes miljoen euro aan subsidies om ondermijning op de luchthaven aan te pakken. Een deel van dat geld is ingezet voor het weerbaar maken van personeel. Dit gebeurt bijvoorbeeld door trainingen waarbij medewerkers en stagiairs worden geconfronteerd met situaties waarin criminelen proberen hen te ronselen. Volgende week wordt een nieuwe reeks voorlichtingsvideo’s verspreid onder Schiphol-personeel. Daarin deelt onder andere een oud-Schipholmedewerker zijn ervaringen, en komt ook een ex-ronselaar aan het woord. Scholen die opleidingen aanbieden voor Schiphol-personeel krijgen een lespakket met deze voorlichtingsvideo’s aangeboden.

Cocaïnevondst

Eerder deze week heeft de douane op Schiphol opnieuw een partij cocaïne onderschept. De drugs waren verborgen in ovens die met een vrachtvlucht vanuit Panama naar Nederland waren vervoerd. De precieze hoeveelheid is nog niet bekend, maar het gaat om enkele tientallen kilo’s. De ovens en de drugs zijn in beslag genomen en zullen op een later moment worden vernietigd.