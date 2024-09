Amerikaanse luchtmacht toont vliegende B-21 | Video

De U.S. Air Force heeft beelden gedeeld van een testvlucht van de B-21 Raider. Op den duur moet dit nieuwe model stealthbommenwerper de B-1 en B-2 bommenwerpers gaan vervangen.

Er wordt druk gewerkt aan de nieuwe toekomstige bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. De tests zijn uiterst belangrijk in de ontwikkeling van de B-21 Raider, die in de toekomst de oudere bommenwerpers van de luchtmacht moet vervangen en de ruggengraat moet worden van haar ‘flexibele wereldwijde slagkracht’, aldus de luchtmacht. Nu deelt de USAF nieuwe beelden. De video werd woensdag vrijgegeven tijdens het B-21 Update-panel op de Air, Space and Cyber Conference 2024, georganiseerd door de Air and Space Forces Association. In de beelden stijgt de gestroomlijnde B-21 op vanaf het asfalt in Californië en vliegt omhoog. Vervolgens toont de video de landing van de bommenwerper.

Tijdens het evenement gaven functionarissen van de luchtmacht en Northrop Grumman, het bedrijf dat het vliegtuig ontwikkelt, updates over het B-21-programma. ‘We beginnen echt een goed ritme te vinden ondernemen twee testvluchten in een week’, zei Thomas Jones, president van Northrop Grumman Aeronautics Systems. ‘Toen we aan deze reis begonnen, hebben we gezworen dat we dit toestel zouden ontwerpen om dagelijks te kunnen vliegen. Het is een fenomenaal jaar van vooruitgang geweest, en we hopen dat in het komende jaar voort te zetten.’

B-21 Raider

De B-21 Raider is volop in ontwikkeling. Door Northrop Grumman zijn drie testexemplaren gebouwd. Binnen enkele jaren zou het toestel operationeel inzetbaar moeten zijn. Volgens een hooggeplaatste ambtenaar van de Amerikaanse luchtmacht verloopt het testprogramma vooralsnog zoals gepland. De thuisbasis van de eerste bommenwerpers wordt Ellsworth AFB in South Dakota. Whiteman AFB in Missouri en Dyess AFB in Texas zijn de voorkeurslocaties voor de overige bases en ontvangen vliegtuigen zodra deze beschikbaar komen. De USAF hoopt uiteindelijk ongeveer 100 B-21’s te kunnen aanschaffen tegen een kostprijs van meer dan een half miljard dollar per stuk. Uiteindelijk zal de nieuwe bommenwerper zowel de B-1 als de B-2 gaan vervangen. De legendarische B-52, waarvan de laatste ruim zestig jaar geleden werd geproduceerd, blijft nog wel in dienst. Met nieuwe motoren zal de B-52 nog enkele tientallen jaren vooruit kunnen en haar opvolgers dus ruimschoots overleven.