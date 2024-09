Incident met SAS A320neo ‘gebeurt zeer zelden’

Een Airbus A320neo van SAS Scandinavian Airlines maakte een ongeplande landing nadat een muis aan boord gesignaleerd was.

Het toestel, registratie SE-DOX, steeg afgelopen maandagmiddag 14:00 uur op vanuit de Noorse hoofdstad Oslo in de richting van Malaga (Spanje). Na vertrek begon het cabinepersoneel met de food-and-drink-service. Toen een reizigster haar maaltijd ontving, ontsnapte een muis daaruit, vertelt Jarle Borrestad, een van de inzittenden, aan BBC News. Hij deed zijn sokken over zijn broekspijpen zodat de muis niet langs zijn benen omhoog kon kruipen. Hoewel de ontdekking onaangenaam was, stelde hij dat de passagiers ‘helemaal niet gestrest waren’.

Doordat een muis zich aan boord vertoonde, maakte de A320neo een ongeplande landing © Flightradar24.com

Muis vormt mogelijk gevaar

Desondanks werd besloten een ongeplande landing te maken. Dat komt volgens Oystein Schmidt, woordvoerder van SAS, doordat een muis wel degelijk een gevaar aan boord kan vormen, omdat het dier bedradingen kan doorbijten. Tussen Noorwegen en Denemarken vloog de A320neo in een holding pattern. Besloten werd uit te wijken naar Kopenhagen, de hoofdstad van dat tweede land. Boven Denemarken cirkelde de machine nogmaals rond en werd uiteindelijk een ongeplande landing gemaakt. ‘Dit gebeurt zeer zelden. We hebben procedures voor dergelijke situaties opgesteld, waaronder ook een evaluatie met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt’, zegt Schmidt.

Vervangend vliegtuig

Bij aankomst moesten de passagiers de A320neo verlaten. SAS regelde voor hen eenzelfde vliegtuig. De SE-ROR vertrok uiteindelijk 17:20 uur alsnog in de richting van Malaga. Daar arriveerde de machine met ongeveer twee uur vertraging. De A320neo waarin de muis gesignaleerd werd, mocht een dag later haar rentree in het luchtruim maken.