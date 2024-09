Altijd al gedroomd van vliegen bij de Luchtmacht?

Houd jij van avontuur en heb je een passie voor vliegtuigen en vliegen? Ga voor een baan bij de Luchtmacht als Vlieger! Als Vlieger lever je met vliegtuigen en helikopters de Airpower van de Luchtmacht. Je zorgt voor gevechtsondersteuning, maar ook voor het transport van mensen en materieel.

Als Vlieger is je hoofdtaak natuurlijk vliegen, maar je zit niet alleen maar in de lucht. Je houdt je bijvoorbeeld ook bezig met het voorbereiden en plannen van je vlucht en na afloop met het uitgebreid evalueren van de vlucht. Voortdurend up-to-date blijven is een ander onderdeel van je werkzaamheden, zowel qua theorie als in de praktijk.

Het doel van je vluchten is afhankelijk van het vliegtuig waarmee je vliegt. Als Apache-vlieger bied je gevechtsondersteuning vanuit de lucht, waarbij de grondtroepen op je rekenen. Als Cougar-, NH-90-, Chinook- of Luchttransport-vlieger ben je verantwoordelijk voor het transport van materieel en mensen. Als MQ-9 Reaper-vlieger verzamel je vanaf een grondstation inlichtingen met onbemande vliegtuigen. Als F-35-vlieger verdedig je het Nederlandse luchtruim en dat van onze NAVO-bondgenoten, én ondersteun je de grondtroepen. Op welk type je ook vliegt, het is altijd belangrijk dat je je kennis op peil houdt. Je oefent daarom veel en bespreekt na elke vlucht verbeterpunten met andere vliegers. Als je van vliegen houdt, zit je in deze functie helemaal op je plek.

Je gaat werken op één van de vliegbases van de Luchtmacht en kunt worden uitgezonden op missies waar dan ook ter wereld.

