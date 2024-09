Explosie in easyJet A321 | Video

Vlak voordat een A321 van easyJet wilde vertrekken vanaf de luchthaven van Heraklion (stad op het Griekse eiland Kreta), ontplofte een tas met vapes, e-sigaretten.

Het incident deed zich vorige week zondag voor. Een passagier had e-sigaretten mee aan boord genomen. EasyJet schrijft in haar voorschriften dat deze evenals twee powerbanks zijn toegestaan in de handbagage, niet in de ruimbagage. Daarbij attendeert de airline de reizigers erop dat ze wel moeten nagaan hoeveel (e-)sigaretten naar een bepaalde bestemming meegenomen mogen worden. Tijdens het boarden zorgden de vapes en een powerbank voor een explosie. Het is niet de eerste keer dat deze artikelen voor problemen aan boord van een vliegtuig zorgen. A power bank along with an electronic cigarette exploded on a passenger's bag onboard #easyJet's Airbus A321neo aircraft at #Heraklion Airport in #Crete, Greece, preparing to operate a flight to London Gatwick on September 17.



Rode flits en vlam

Naar verluidt waren in de cabine een ‘zeer grote rode flits en vlam’ te zien en te horen. De brandende tas werd vervolgens in het gangpad gegooid. De cabine vulde zich met ‘dikke zwarte rook’, reizigers begonnen te schreeuwen. ‘EasyJet kan bevestigen dat vlucht EZY8216 van Heraklion naar London Gatwick werd geëvacueerd tijdens het boarden voor vertrek op 17 september, dit als gevolg van een brand in de handbagage van een passagier’, aldus een woordvoerder van easyJet bij The Independent. ‘De brandweer kwam ter plaatse en het cabinepersoneel evacueerde het vliegtuig volgens de procedures’, schetst de woordvoerder de situatie. Daarbij werden de evacuatieglijbanen uitgeklapt. Tijdens de evacuatie liepen enkele passagiers alsnog brandwonden op in de vorm van wrijvingsbrandwonden.

Passagiers terug naar terminal

De desbetreffende A321 is buiten dienst gesteld. ‘De reizigers werden verzorgd in de terminal, terwijl een vervangend vliegtuig en bemanning werden geregeld om hen later diezelfde dag naar huis te vliegen. Veiligheid is onze hoogste prioriteit’, aldus de woordvoerder.