KLM in nauw gedreven door luchtvaartmaatschappijen

KLM kan momenteel nog steeds geen gebruik maken van het Russische luchtruim. Aziatische concurrenten die naar Schiphol vliegen profiteren daarvan.

Voor de oorlog in Oekraïne vloog KLM altijd over Rusland naar bestemmingen in het oosten. Dat was de snelste route. Echter, doordat Rusland als reactie op de westerse sancties haar luchtruim sloot voor luchtvaartmaatschappijen die afkomstig zijn uit die landen, dient KLM onderlangs te vliegen. Omvliegen kost KLM op een enkele reis ongeveer vier uur extra. ‘Dit brengt hogere kosten met zich mee, waardoor onze de concurrentiepositie verslechtert’, vreest een KLM-woordvoerder bij De Telegraaf.

Aziatische uitbreiding op Schiphol

Hoewel KLM moet omvliegen, ontspringen luchtvaartmaatschappijen uit Azië, waaronder China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Cathay Pacific de dans. Zij kunnen gewoon door het Russische luchtruim blijven vliegen waardoor de kosten voor hen niet oplopen. Dit trio vliegt wekelijks meerdere keren vanuit steden in Azië naar Schiphol en vice versa, en is momenteel zelfs bezig met een verdere uitbreiding in Nederland. ‘Binnen de afspraken die er zijn tussen overheden, hebben twee Chinese luchtvaartmaatschappijen het aantal vluchten tussen Nederland en China het afgelopen jaar uitgebreid. De drie Chinese maatschappijen voeren nu in totaal 28 vluchten van en naar Schiphol per week uit, voor corona waren dit er 21’, aldus een woordvoerder van Schiphol.

Afname KLM-vluchten

Terwijl de Aziatische luchtvaartmaatschappijen marktaandeel winnen, ziet KLM sinds de coronacrisis juist het aantal vluchten naar steden in Azië gereduceerd worden. Zes jaar geleden werden bijvoorbeeld nog wekelijks 38 vluchten tussen Schiphol en bestemmingen in China, Taiwan en Hong Kong uitgevoerd; vandaag de dag zijn dat er nog maar 22.