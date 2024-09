Piloten aan de bar | Column Goof

Vroeger, toen alles beter was, hadden piloten een A2/A1-Pretbrevet (zonder radio) en een serieuze vlieghobby. Dat betekende onder meer dat het hele weekend in het teken stond van het vliegen. Het was way of life. Elke cent werd ervoor opzij gelegd. Elke vrije minuut werd er aan besteed.

De vliegers kwamen (niet zelden met vrouw en kinderen) naar Teuge, Hilversum of Seppe. Ze maakten één of meer vluchten met gelijkgestemden. Na afloop werd er uitgebreid gedineerd, en geborreld met de para’s en de zwevers. En dan wankelden de piloten om half twee richting hun BMW 316.

Tegenwoordig hebben vliegers niet één, maar zes hobby’s.

Met een geruite pet meerijden in de MGB-rally. Achttien holes lopen op de golfbaan, Noordzee-vissen en een puzzelrit uitzetten met de Harley-club. En door het jaar heen dan ook nog diepzeeduiken, snowboarden en kitesurfen. Plus een stedentrip en een intercontinentale vakantie. Dat alles moet gecombineerd worden met een bezoek aan verjaardagsfeestjes / pretparken / tuincentra met vrouw of vriendin, en nakomelingen uit de eerste of de tweede leg.

Gevolg: de piloten rennen precies een kwartier voor de gehuurde tijd de club-hangar binnen, graaien de vliegtas uit de kast, vingeren een paars lijntje op hun iPad in Skydemon, en vliegen vervolgens naar EHXY om daar een hamburger weg te bunkeren. Bij terugkomst vullen ze het logboek (fout) in, en spurten op hun horloge kijkend naar hun Tesla.

EN DAN HOOR JE OVERAL: DE VLIEGCLUB IS NIET GEZELLIG MEER!

Vervolgens wordt voor duizenden euros de clubruimte opgeleukt. En krijgen de barkeeper en de kok er van het clubbestuur links en rechts van langs. Kwaliteit, kwantiteit, netheid, stiptheid. En gezelligheid, dus. Terwijl de arme sukkels net financieel herstellende zijn van Covid, en worstelen met een kelderende terrasomzet door de klimaatcrisis.

Of de tent wordt verkocht/verpacht aan een horeca-cracks, die er een blingbling-bar van maken, waarin de oorspronkelijke vliegbevolking volledig wordt ondergesneeuwd door families met luidruchtige kinderen en rollatorende grootouders.

Jawel, geacht bestuur, dát is in een notendop het ware drama. De Teloorgang het Clubleven. Wordt ook ondergevonden in de kroegen/ kantines van maneges, jachthavens, golfbanen en (zo hoorde ik laatst) zelfs hockeyclubs.

Daarom, u kunt een Ierse Pub laten nabouwen op uw vliegveld, en dan Tom Cruise inhuren als barkeeper en Jamie Oliver als kok, maar ik zou éérst even naar de leden zelf kijken.

Goof Bakker