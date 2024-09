Qatar Airways mengt zich in Europees voetbal

Qatar Airways is de officiële luchtvaartpartner van de Champions League, het allerhoogste Europese voetbaltoernooi.

Daartoe besloten de luchtvaartmaatschappij en de UEFA, controlerend orgaan voor voetbal tussen Europese voetbalteams, eerder deze week. De deal loopt in ieder geval tot 2030. Ter introductie van het partnerschap lanceerde Qatar Airways een campagnevideo met de bekende (oud-)voetballers Ricardo Kaka (Brazilië), Rio Ferdinand (Engeland) en Sakina Karchaoui (Frankrijk), content creator OussiFooty en voetbaljournalist Fabrizio Romano. ‘Als officiële luchtvaartpartner van de UEFA Champions League is Qatar Airways toegewijd aan het vervoeren van duizenden fans naar deze gewaardeerde competitie’, zegt Ing. Badr Mohammed Al-Meer, CEO van de luchtvaartmaatschappij, in een verklaring.

De luchtvaartmaatschappij sluit zich aan bij BET365, Crypto.com, FedEx, Heineken, Just Eat Takeaway.com, Mastercard, PepsiCo en PlayStation als sponsoren van de UEFA Champions League. De luchtvaartmaatschappij krijgt eveneens het recht te adverteren bij wedstrijden van de UEFA Super Cup, UEFA Youth League en UEFA Futsal Champions League. ‘Qatar Airways en UEFA zijn verenigd in hun passie voor sport en wereldwijde zakelijke excellentie. Deze gedeelde toewijding is de basis van ons langdurige partnerschap, terwijl we ernaar streven om voetbalfans wereldwijd uitzonderlijke ervaringen te bieden’, aldus Aleksander Čeferin, president van de UEFA. We're ready for takeoff 🛫



Soon, we'll be landing at the @ChampionsLeague… #QatarAirways #UCLxQR pic.twitter.com/nwGq0Umgys— Qatar Airways (@qatarairways) September 19, 2024

Eerdere partnerschappen

Qatar Airways sponsorde eerder het Europees Kampioenschap voetbal in 2020 en 2024. Daarnaast kende de luchtvaartmaatschappij partnerschappen met de FIFA (International Federation of Association Football), UEFA en de Asian Football Confederation (AFC). ‘Ons partnerschap met de UEFA Champions League versterkt niet alleen onze band met Europa, maar past ook perfect bij onze visie om eenheid te bevorderen en uitmuntendheid te vieren’, stelt de CEO van Qatar Airways.