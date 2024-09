Veel annuleringen Brussels Airlines verwacht

Brussels Airlines moet op 1 oktober naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van een staking van het veiligheidspersoneel op Brussels Airport vluchten annuleren.

De luchtvaartmaatschappij is de hofleverancier van de Belgische luchthaven. Normaal gesproken maken 21.000 Brussels Airlines-reizigers gebruik van Brussels Airport. Om de lange wachttijden bij de security te vermijden, ging het vliegveld met de airlines die er gebruik van maken in gesprek om die dag chaos te vermijden. Daar kwam uit dat een groot aantal vluchten geannuleerd gaat worden. De maatschappij ondervindt daar als grootgebruiker de gevolgen van. ‘Brussels Airlines heeft de moeilijke beslissing moeten nemen om het merendeel van de vluchten op 1 oktober te annuleren’, aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. 1 Oct #NationalManifestation in Brussels. We expect a major impact on our airport operations. To avoid long waiting times at security screening, many flights will be cancelled/rescheduled by airlines who will directly inform passengers impacted. More info: https://t.co/0FcxF5KJVA pic.twitter.com/oxJDVz4GWx— Brussels Airport (@BrusselsAirport) September 20, 2024

Reizigers worden omgeboekt

Brussels Airlines laat weten dat passagiers zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de annuleringen. Via de mail ontvangen zij een aanbod voor een alternatief. Deze vlucht kan zowel voor als na 1 oktober plaatsvinden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat via een andere hub van Lufthansa Group gevlogen wordt. De luchtvaartmaatschappij doet er alles aan om iedereen met zo min mogelijk vertraging op hun bestemming te krijgen. Brussels Airlines adviseert haar reizigers hun contactgegevens in “Mijn boeking” te controleren, zodat zij dat alternatief ook daadwerkelijk ontvangen.

Streven naar betere arbeidsomstandigheden

1 oktober organiseren vakbonden die het beveiligingspersoneel op Brussels Airport vertegenwoordigen een staking om te protesteren tegen de slechte arbeidsomstandigheden en de kostenbesparingen, ondanks de flinke winstgroei van de luchthaven in 2023. Het doel van de staking is aandacht te vragen voor de behoefte aan eerlijke lonen en verbeterde arbeidsomstandigheden.