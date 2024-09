Airbus onthult leverdatum A321XLR

De eerste Airbus A321XLR wordt in de tweede helft van oktober aan Iberia geleverd, zo bevestigde een Iberia-woordvoerder.

Eerder verwachtte de vliegtuigbouwer nog de narrowbody aan het einde van de zomer af te kunnen leveren aan de Spaanse airline. Iberia start vanaf 26 oktober met kennismakingsvluchten voor de bemanning op routes naar London Heathrow en Parijs Charles de Gaulle. De eerste transatlantische vlucht naar Boston staat gepland voor 14 november. Vanaf januari wordt het toestel ook ingezet op de route van Madrid naar Washington Dulles, waarmee Iberia haar langeafstandsnetwerk verder uitbreidt.

Het toestel was oorspronkelijk bestemd voor Aer Lingus, maar vanwege een pilotenstaking is het overgeheveld naar Iberia, beide onderdeel van IAG. Onlangs werd het vliegtuig, in Aer Lingus-kleuren maar met een Iberia-logo op de motor, gespot tijdens tests in Hamburg. Dat meldde de Irish Air Letter, die verwacht dat Aer Lingus twee van de langeafstandsvliegtuigen zal ontvangen in het vierde kwartaal.

De A321XLR, gelanceerd in 2019, stelt luchtvaartmaatschappijen in staat nieuwe langeafstandsroutes te openen zonder grotere widebody-vliegtuigen te hoeven inzetten. Het type heeft een extra Rear Centre Fuel Tank die bijna dertienduizend liter brandstof kan bevatten. Door de extra brandstof kan de XLR 1.300 kilometer verder vliegen dan de A320LR versie, wat het totale bereik op 8.700 kilometer brengt. Airbus heeft inmiddels meer dan 500 bestellingen voor het model ontvangen, met klanten als IndiGo, Wizz Air en American Airlines.