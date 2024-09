Brussels Airlines-piloot ontslagen om paspoort

Een piloot van Brussels Airlines werd op Brussels Airport gearresteerd nadat hij tijdens een veiligheidscontrole een zogenaamd ‘fantasiepaspoort’ had voorgelegd, meldt Gazet van Antwerpen.

Hoewel het incident eerder deze zomer plaatsvond, kwam het pas onlangs aan het licht. Het document leek in eerste instantie echt, maar bleek frauduleus te zijn. De piloot zou hebben geprobeerd de controle te omzeilen door het gebruik van het valse paspoort, maar werd door de autoriteiten tegengehouden.

Ingrid Moriau, woordvoerster van het parket van Halle-Vilvoorde, verklaarde dat de Belgische piloot tijdens een grenscontrole een ongeldig identiteitsdocument had overhandigd. Hoewel hij werd vastgehouden, is hij niet formeel aangeklaagd. Het ‘fantasiepaspoort’ dat de piloot gebruikte, is een document dat niet door een nationale overheid is uitgegeven, maar vaak wordt gemaakt door particuliere organisaties of belangengroepen. Dergelijke paspoorten lijken qua opmaak op officiële documenten, maar hebben geen enkele wettelijke status. Ze worden vaak ingezet om politieke standpunten uit te dragen of loyaliteit aan een bepaalde zaak te tonen.

Brussels Airlines heeft, ondanks het ontbreken van een formele aanklacht, direct actie ondernomen en de betrokken piloot ontslagen.