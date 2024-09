Grootste SAF-deal ooit voor Air France-KLM

Air France-KLM heeft een overeenkomst gesloten met TotalEnergies voor de levering van maximaal 1,5 miljoen ton duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) over een periode van tien jaar, tot 2035.

Het contract, waarvan de waarde niet is onthuld, wordt beschouwd als een van de grootste SAF-aankopen die de Europese luchtvaartgroep tot nu toe heeft gedaan. Air France-KLM was in 2022 en 2023 de grootste gebruiker van SAF wereldwijd, met respectievelijk 16 en 17 procent van de totale productie.

Dit nieuwe contract bouwt voort op een eerder Memorandum of Understanding (MoU) uit 2022 voor de levering van 800.000 ton SAF. Beide bedrijven onderstrepen in een gezamenlijke verklaring hun doel om de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector te verlagen en de impact op het milieu te minimaliseren.

De luchtvaartgroep heeft als doel de CO2-uitstoot per passagier/kilometer in 2030 met 30 procent te verminderen ten opzichte van 2019. Dit wil zij bereiken door vlootvernieuwing, operationele verbeteringen en een toename van SAF-gebruik tot minstens tien procent op al haar vluchten. De geleverde SAF wordt geproduceerd uit afval en residuen, afkomstig uit de circulaire economie.

CEO Benjamin Smith verklaarde: ‘Het veiligstellen van de benodigde hoeveelheden duurzame brandstof is een enorme uitdaging. Deze overeenkomst met TotalEnergies is een belangrijke stap in de koolstofreductie van onze activiteiten en onderstreept onze langdurige steun voor de ontwikkeling van SAF in Europa.’

Patrick Pouyanné, CEO van TotalEnergies, voegde hieraan toe: ‘SAF ondersteunt zowel de energietransitie van de luchtvaartsector als de industriële transformatie van onze raffinaderijen, wat het een “win-winsituatie” maakt voor de toekomst van de industrie en de luchtvaart.’