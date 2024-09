‘Hawaiian Airlines-crew niet voorbereid op iPad-brand’

Na een incident waarbij een iPad in brand vloog tijdens een vlucht van Hawaiian Airlines, wat leidde tot een noodlanding in Portland, hebben passagiers kritiek geuit op de voorbereiding van de bemanning.

Hoewel er niemand gewond raakte, vonden passagiers de reactie van de crew onvoldoende adequaat voor een dergelijke noodsituatie. De vlucht, uitgevoerd met een Airbus A330-200, verbond Honolulu International Airport met Portland International Airport. Kort voor de landing in Portland werd rook gedetecteerd in de eersteklas cabine, afkomstig van een iPad. Dit dwong het toestel tot een noodlanding in Portland, waarbij de vlucht werd opgewacht door de brandweer en andere hulpdiensten. Uit de reacties van passagiers blijkt dat de bemanning niet voldoende voorbereid leek op dit voorval.

Volgens Oregon Live ontstond de rook toen de iPad vast kwam te zitten in een eersteklas stoel. De lithium-ionbatterijen van het apparaat raakten beschadigd, wat leidde tot een zogenoemde ‘thermal runaway’ — een proces waarbij de temperatuur van een batterijcel sterk stijgt.

Passagiers meldden dat de bemanning enige tijd nodig had om een brandblusser te vinden, wat voor verwarring zorgde. Toen de iPad uiteindelijk uit het stoelmechanisme werd gehaald, was deze al gesmolten en kwam er nog steeds rook vrij. Het apparaat werd uiteindelijk in een veiligheidszak geplaatst, zonder dat de blusser werd ingezet. Na het incident deelde de crew mondkapjes uit en vroegen ze de passagiers hun gezichten te bedekken met dekens, om zich zo te beschermen tegen de rook.

Hawaiian Airlines reageerde op het incident met de verklaring: ‘We trainen al onze bemanningsleden in het veilig beheersen van lithiumbatterijbranden en waren een van de eerste luchtvaartmaatschappijen die brandwerende tassen en handschoenen aan boord introduceerde.’ Volgens de maatschappij is het gebruik van deze speciale tassen de meest effectieve manier om branden veroorzaakt door lithiumbatterijen te bestrijden.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zijn er dit jaar al 40 voorvallen geweest met batterijbranden op passagiersvluchten. In 2023 waren dat er 64.