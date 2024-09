Nachtmerrie O’Leary na inzien video Ryanair-vlucht

Hoewel Ryanair-topman Michael O’Leary pleit voor een alcoholverbod aan boord, wees een vlucht naar Ibiza het tegendeel uit.

De vlucht was afkomstig uit Liverpool. Al voordat de reizigers het feesteiland bereikten, vierden zij feest aan boord, blijkt uit een video die ingezien is door Majorca Daily Bulletin. Ze dansten in het gangpad, daarbij alcohol drinkend. Het contrast op de Ryanair-vlucht was groot: terwijl veel passagiers opwarmden voor hun vakantie in Ibiza, zat een jonge jongen te midden van alle commotie een boek te lezen. Ondanks het tumult bleef hij gefocust op zijn literatuur.

Limiet op alcoholgebruik

De beelden van het vertier zullen hoogstwaarschijnlijk koud op het dak van O’Leary vallen. De topman liet begin deze maand weten bereid te zijn aan boord een limiet in te voeren van maximaal twee glazen alcohol per passagier. ‘Morgen zou ik al een alcohollimiet aan boord instellen als er ook een limiet op de luchthaven wordt opgelegd’, zei hij eerder in gesprek met Sky News. De CEO baseert zijn streven op het aantal incidenten aan boord dat door het gebruik van alcohol veroorzaakt wordt. Regelmatig besluiten piloten een ongeplande landing te maken, omdat een passagier door drank opstandig en onhandelbaar wordt.

Hetzelfde op de luchthaven

Met zijn standpunt ging de Ryanair-topman nog een stapje verder dan in eind augustus. Toen zei hij een voorstander te zijn van een limiet op alcohol op luchthavens. ‘Het is niet zo eenvoudig voor luchtvaartmaatschappijen om dronken mensen bij de gate te identificeren, vooral als ze met twee of drie anderen aan boord gaan. Zolang ze kunnen staan en kunnen bewegen, komen ze er doorheen. Pas als het vliegtuig opstijgt, komt het wangedrag opzetten’, stelde hij destijds in een interview met de Telegraph.