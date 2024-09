TUI stelt bestemming vanuit Antwerpen uit

TUI is voorlopig nog niet van plan vluchten uit te voeren tussen de Belgische luchthaven Antwerpen en Tel Aviv, de hoofdstad van Israël.

Aanvankelijk zou de route tussen de beide steden vorig jaar december opgestart worden, maar daar wordt voor nu van afgezien. ‘Tel Aviv is momenteel niet actueel. We houden er geen rekening mee in ons programma, noch voor de winter noch voor de zomer’, aldus Piet Demeyere, woordvoerder van TUI, bij HLN.be. De verbinding zou in het leven geroepen worden om zowel liefhebbers van een cityytrip als de Joodse gemeenschap in Antwerpen te voorzien in hun behoeften. De route wordt in ieder geval met minimaal één jaar uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer TUI haar route vanuit Antwerpen naar Tel Aviv introduceert.

Aanhoudende spanningen

De reden voor het uitstel heeft te maken met de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Al vanaf vorig jaar oktober heerst voor luchtvaartmaatschappijen onzekerheid of op de Israëlische luchthaven gevlogen kan worden. Toen Hamas op 7 oktober een aanval op Israël uitvoerde, besloten meerdere maatschappijen, waaronder KLM en Transavia hun vluchten op te schorten. Hoewel de spanningen bleven aanhouden, koos de eerstgenoemde luchtvaartmaatschappij ervoor haar vluchten sinds 1 april weer te hervatten.

Ook vanuit buiten Europa

Desondanks bleef de regio onveilig en werden de KLM-vluchten opnieuw stopgezet tot in ieder geval het einde van oktober. Niet alleen TUI en andere Nederlandse maatschappijen kozen ervoor hun operaties tijdelijk stop te zetten. Ook luchtvaartmaatschappijen als United Airlines en Delta Air Lines schortten hun vluchten (tijdelijk) op. Hoewel sommige airlines een datum noemden om de operaties te hervatten, besloot een deel daartoe nog niet.