Aeroflot heeft het moeilijk in de cabine

De Russische nationale luchtvaartmaatschappij Aeroflot heeft nieuwe normen vastgesteld voor het minimale aantal crewleden in de cabine. Het is een reactie op het personeelstekort.

Afgelopen zomer was er een vol problemen voor Aeroflot: het laatste weekend van juni meldde een groot aantal cabinepersoneelsleden zich ziek. Sommige bronnen spreken van 1500 medewerkers die niet kwamen opdagen. De reden voor het massale verzuim was vermoedelijk de zware werkomstandigheden bij Aeroflot door een groot tekort aan cabinepersoneel.

Na de actie beloofde Aeroflot verandering en werden drie leidinggevenden gedwongen ontslag te nemen. In de tussentijd werd ook vaart gemaakt met het werven van nieuw cabinepersoneel. De maatschappij bood ter ondersteuning hiervan ook hogere salarissen aan. Twee maanden later lijkt het succes hiervan echter beperkt. Het Telegram-kanaal Aviatorshina, dat zich baseert op interne documenten, meldt dat de maatschappij noodgedwongen het minimale aantal cabinepersoneelsleden aan boord van de vliegtuigen heeft verlaagd. Concreet zou het betekenen dat de Airbus A350 met acht in plaats van tien cabinepersoneelsleden zou kunnen worden gevlogen, de Boeing 777 met tien in plaats van elf en de Boeing 737 en de Airbus A321 met vier in plaats van vijf cabinepersoneelsleden. De bemanningsgrootte blijft ongewijzigd voor de Airbus A320 en A330, met respectievelijk vier en acht personeelsleden.

Strafmaatregelen

Naast de maatregelen die de maatschappij neemt om om te gaan met het personeelstekort wil Aeroflot volgens Aviatorshina ook ziekteverzuim actief ontmoedigen. De maatschappij schrapt voordelen als de parkeervoorzieningen en het recht op voordelige vluchten voor cabinepersoneel dat zich te vaak ziek meldt.