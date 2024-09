Boeing’s ‘beste en laatste’ loonaanbod stuit op weerstand

Boeing heeft maandag haar duizenden stakende werknemers een ‘beste en laatste’ loonaanbod gedaan in een poging om een einde te maken aan de wekenlange stakingen.

De grootste vakbond van Boeing-medewerkers, de International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), weigert echter om over het aanbod te stemmen. Volgens de vakbond weigerde Boeing om te onderhandelen over het voorstel en voldoet het niet aan de kernvoorwaarden van de werknemers. Het aanbod van Boeing omvat onder meer een prestatiebonus, verbeterde pensioenuitkeringen en een eenmalige bonus van maximaal 6.000 dollar, die werknemers ontvangen als zij het voorstel voor aanstaande vrijdag accepteren. Hoewel dit aanbod een verhoging zou kunnen betekenen voor sommige werknemers, is het volgens de IAM niet voldoende om tegemoet te komen aan de belangrijkste eisen van de vakbondsleden.

‘Logistiek gezien is het onmogelijk om in slechts een paar dagen een stemming te organiseren voor 33.000 leden,’ zegt Jon Holden, president van IAM, tegen Reuters. ‘Daarnaast gaat het voorstel voorbij aan veel zaken die volgens onze leden belangrijk zijn.’

De vakbond voert momenteel een enquête uit onder de leden om hun mening over het nieuwe voorstel van Boeing te peilen. Holden benadrukt dat de vakbond niet verplicht is om te stemmen op het aanbod: ‘Misschien komen we er later wel uit, maar we hopen op een open discussie zodat we de echte behoeften van onze leden kunnen behartigen.’

De werknemers van Boeing staken sinds half september in de fabrieken in Seattle, Portland en Zuid-Californië, nadat een voorgesteld contract door 94,6 procent van de medewerkers werd afgewezen. De belangrijkste knelpunten in de onderhandelingen draaien om loonsverhogingen, pensioenvoorwaarden en werkzekerheid. IAM heeft aangegeven vastbesloten te zijn om de stakingen voort te zetten zolang er geen rechtvaardig contract op tafel ligt. De stakingen hebben tot nu toe geleid tot aanzienlijke verstoringen in de productieketen van Boeing.