DHL 767 moet twee keer terugkeren naar Schiphol

Een Boeing 767 300ER-Freighter van DHL Air werd tot twee keer toe gedwongen terug te keren nadat het problemen had met het intrekken van de flaps na het opstijgen vanaf Schiphol.

Het incident vond volgens AV Herald plaats op 18 september, toen het vrachttoestel om 14:42 uur vertrok vanaf Schiphol naar London Luton Airport. Tijdens het opstijgen worden de flaps van een Boeing 767 normaal ingesteld op een hoek van 5 tot 20 graden, afhankelijk van het gewicht en de baanlengte. De flaps helpen bij het genereren van extra lift tijdens de start. In dit geval ondervond het vliegtuig problemen met het intrekken van de flaps nadat een hoogte van 1.830 meter was bereikt. Hierdoor verzocht de bemanning om onmiddellijk terug te keren naar de luchthaven. Nadat het toestel toestemming had gekregen, draaide het naar het zuiden en begon de afdaling terug richting Schiphol. De vlucht landde veilig om 15:02 uur, slechts twintig minuten na het opstijgen.

De 767 werd vervolgens gerepareerd door de technische dienst, die na ongeveer twee uur verklaarde dat het probleem was opgelost en het vliegtuig weer vliegklaar was. Net als eerder die dag taxiede het vliegtuig naar de startbaan en begon het aan de tweede vlucht van de middag, waarbij het om 18:02 uur opsteeg. Nadat de bemanning westwaarts richting London Luton was vertrokken, stopten ze de klim vier minuten na het opstijgen, terwijl het vliegtuig net 6.000 voet had bereikt. De bemanning besloot opnieuw terug te keren naar Schiphol en informeerde de luchtverkeersleiders over een mogelijke snelle landing omdat de flaps niet konden uitschuiven.

Het vliegtuig landde opnieuw veilig, vijftien minuten na vertrek. Na ongeveer 27 uur aan de grond werd het op 19 september 2024 weer operationeel en vertrok het naar de DHL-hub in Leipzig, Duitsland.