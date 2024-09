Global Airlines stuurt eerste A380 naar Dresden

Op 23 september kondigde Elbe Flugzeugwerke (EFW) aan dat het zijn terugkeer naar de onderhoudsmarkt markeert met een nieuwe overeenkomst met Global Airlines. Als onderdeel van deze samenwerking zal EFW de eerste Airbus A380 van de Britse luchtvaartmaatschappij gereedmaken voor commerciële inzet.

De werkzaamheden aan deze A380 beginnen binnenkort, wanneer het toestel van Schotland naar Dresden wordt gevlogen voor gepland onderhoud. Dit omvat verplichte inspecties en de vervanging van onderdelen. Het vliegtuig, geregistreerd als 9H-GLOBL, werd tot november 2022 geëxploiteerd door China Southern Airlines en is nu ingeschreven op het Air Operator’s Certificate (AOC) van Hi Fly Malta, waarbij Global Airlines de eigenaar is.

EFW, een joint venture tussen Airbus en ST Engineering, heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk gericht op het ombouwen van passagiersvliegtuigen tot vrachtvliegtuigen, maar beschikt over expertise in het onderhouden van de A380. Jordi Boto, CEO van EFW, verklaarde: ‘Gezien onze jarenlange ervaring met het onderhouden van de A380, zijn we verheugd om onze MRO-activiteiten voor dit unieke toestel weer op te pakken. We kijken ernaar uit om Global Airlines te ondersteunen met hun eerste A380 en om meer van dit type vliegtuig terug in de lucht te zien.’

James Asquith, CEO en oprichter van Global Airlines, voegde hieraan toe: ‘Het bundelen van krachten met EFW is de volgende belangrijke stap in onze zoektocht om onze eerste A380 in de lucht te zien.’

Global Airlines, opgericht in 2023, is een Britse startup die van plan is om vanaf 2025 vluchten aan te bieden van Londen naar bestemmingen zoals New York en Los Angeles met de Airbus A380.