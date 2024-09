Lufthansa en Swiss maken pakketjes duurder

Lufthansa Cargo en Swiss WorldCargo hebben aangekondigd dat zij de kosten van duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) gaan doorberekenen.

Overheden stimuleren met quota het gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF) in de luchtvaart. Lufthansa Cargo en Swiss WorldCargo hebben laten weten dat zij vanaf 1 januari 2025 een toeslag gaan doorberekenen voor het gebruik van SAF op vluchten vanuit de Europese Unie (EU). Deze stap volgt op de EU-verordening dat vanaf 2025 brandstof die op luchthavens in lidstaten wordt getankt minstens 2% SAF moet bevatten als onderdeel van het RefuelEU-initiatief. Het percentage zal geleidelijk toenemen tot 6% in 2030 en 70% in 2050.

De toeslag komt bovenop de netto prijs van elke zending. In sommige landen staan de regels geen toeslagen toe of mogen ze alleen op andere manieren worden toegepast. Dit kan resulteren in verschillende toeslagniveaus per land.

SAF-quota wereldwijd in opmars

Het RefuelEU-initiatief maakt deel uit van het bredere ‘Fit for 55’-pakket van de Europese Commissie, dat tot doel heeft om tegen 2030 de uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Lufthansa Cargo merkt op dat ook landen buiten de EU soortgelijke eisen willen invoeren. In de toekomst zullen maatschappijen daardoor niet kunnen ontkomen aan het gebruik van SAF. ‘De Indiase regering werkt bijvoorbeeld aan een verplichte quota van 1-5% vanaf 2027’, zei de luchtvaartmaatschappij. ‘Singapore verplicht luchtvaartmaatschappijen om vanaf 2026 1% SAF toe te voegen aan vluchten die vertrekken vanaf Changi Airport. Het doel is om tegen 2030 3-5% te bereiken. Tegen die tijd zal de EU 6% en het Verenigd Koninkrijk en Japan 10% eisen.’