Helikopters luchtmacht wekken Rotterdam

De Koninklijke Luchtmacht oefent sinds vroeg deze morgen met helikopters boven Rotterdam. De vliegbewegingen zijn onderdeel van een geplande oefening die vier dagen zal duren. Veel Rotterdammers klagen over het geluid dat de helikopters veroorzaken.

Om 06:15 uur vertrokken helikopters van de Koninklijke Luchtmacht vanaf vliegbasis Gilze-Rijen richting Rotterdam voor oefeningen. De oefeningen zijn gericht op stedelijke operaties tegen terreur, waarbij helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) samenwerken met eenheden van het Korps Commandotroepen (KCT). Een helikopter cirkelde vanochtend dan ook boven Rotterdam, wat heeft geleid tot een tijdelijke sluiting van het luchtruim, aldus de DCMR Milieudienst Rijnmond. Om de oefeningen goed te laten verlopen wordt vliegverkeer van en naar Rotterdam-The Hague Airport waar nodig omgeleid naar andere routes.

Klachten