Japanse straaljagers grijpen in bij Russisch vliegtuig

Japanse straaljagers hebben onlangs een Russisch militair vliegtuig van het type Ilyushin Il-38 verdreven door gebruik te maken van flares. Het incident vond plaats in het luchtgebied nabij de noordelijke Japanse eilanden, waar spanningen tussen de twee landen de afgelopen jaren zijn toegenomen.

Volgens de Japanse minister van Defensie Kihara vloog het Russische toestel driemaal korte tijd door het luchtruim. In totaal hing de Il-38 vijf uur in de lucht rond de luchtruimgrens. Daarop zette de Japanse luchtmacht een onbekend aantal F-15’s en F-35’s in om de Russische bemanning te waarschuwen het luchtruim te verlaten. Nadat de waarschuwingen werden genegeerd, zetten de Japanners zelfs flares in om duidelijk te maken dat het toestel niet welkom was.

Het incident vond plaats op de dag nadat Chinese en Russische boten gezamenlijk rond de Japanse noordkust voeren. Volgens Kihara bestaat er mogelijk een verband tussen de luchtruimschending en gezamenlijke militaire oefeningen tussen China en Rusland, die eerder deze maand aangekondigd werden. De minister noemt het incident ‘extreem betreurenswaardig’ en zei dat het land Rusland via diplomatieke kanalen nogmaals zijn ongenoegen duidelijk heeft gemaakt. De straaljagers zullen wat Kihara betreft ‘zonder twijfel’ opnieuw worden ingezet, mocht er aanleiding toe zijn.

Dat de spanningen in de regio langzaam maar zeker verder oplopen, is duidelijk. Binnen het Japanse defensiesysteem zou men zich in toenemende mate zorgen maken om de militaire samenwerkingen tussen China en Rusland, schrijft CNN. Ook China’s vrij agressieve gedrag rondom de zee- en luchtruimgrenzen van Japan doen de wenkbrauwen fronsen. Eind augustus vloog er al een Chinees verkenningsvliegtuig door het luchtruim, gevolgd door andere Russische militaire toestellen eerder deze maand. Ook voer een Chinees vliegdekschip opmerkelijk dichtbij de Japanse wateren. Tussen april 2023 en maart 2024 werd de Japanse luchtmacht in totaal 669 keer ingeschakeld. In zeventig procent van de gevallen waren Chinese militaire vliegtuigen de aanleiding.