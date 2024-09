KLM maakt winternetwerk bekend

KLM heeft vandaag haar dienstregeling voor het winterseizoen aangekondigd, zoals dat vanaf 27 oktober van start gaat.

De dienstregeling is tot en met 30 maart volgend jaar van kracht. KLM vliegt vanaf eind oktober naar Portland (Verenigde Staten), een nieuwe bestemming in het netwerk van de maatschappij. Drie keer per week wordt die stad aangevlogen. KLM zet op de route een Boeing 787-9 in. Voorheen vloog Delta op deze route. Behalve deze introductie neemt de luchtvaartmaatschappij dit winterseizoen eveneens een oude bekende op in haar netwerk. Vorige winter vloog de luchtvaartmaatschappij wekelijks twee keer per week vanuit Amsterdam naar het Finse Rovaniemi; vanaf 27 oktober wordt dat wekelijks drie keer.

Frequenties in Europa opgeschroefd

Hoewel KLM als het ware twee (nieuwe) bestemmingen deze winterdienstregeling in haar netwerk opneemt, wordt naar een groot aantal steden de frequentie opgehoogd. Binnen Europa pendelt de luchtvaartmaatschappij vaker tussen Schiphol en Billund (zes keer per dag). Deze ruimte heeft zij (eerder dit jaar) gekregen ten koste van Brussels Airlines. Daarnaast wordt de frequentie opgevoerd van de bestemmingen Belfast (twee keer per dag), Bremen (vier keer per dag), Bilbao (drie keer per dag) en Malaga (vier keer per week). Tevens zet KLM haar onlangs verwelkomde Airbus A321neo in op de routes naar Parijs, Praag en Wenen. De luchtvaartmaatschappij verwacht er dit jaar nog drie van deze toestellen.

In Azië verandert niets

In Amerika hoogt KLM de frequenties op naar San Francisco (tot halverwege het winterseizoen), Edmonton, San Jose (en Liberia, Costa Rica), Lima, Quito en Guayaquil. In Afrika wordt dagelijks een vlucht naar Kilimanjaro (vijf keer per week) uitgevoerd, die vijf keer per week gecombineerd wordt met Kilimanjaro en twee keer met Zanzibar. KLM vliegt eveneens wekelijks vijf keer vanuit Schiphol naar Kigali en Entebbe. In Azië verandert ten opzichte van vorig winterseizoen niets.