Bonden zeggen: ‘Nee, Boeing’

De vakbond die duizenden stakende Amerikaanse fabrieksmedewerkers van Boeing vertegenwoordigt, meldde dinsdagavond laat dat een enquête onder de leden aantoonde dat zij massaal tegen het ‘beste en laatste’ loonvoorstel van de vliegtuigbouwer zijn.

Ook het tweede voorstel dat Boeing heeft gedaan aan de vakbonden lijkt vrijwel zeker niet geaccepteerd te gaan worden. De vliegtuigbouwer heeft de stemtermijn voor de vakbond nog verlengd maar het mocht niet baten. Het bedrijf zal met meer over de brug moeten komen en in ieder geval weer in aan moeten schuiven aan de onderhandelingstafel, meent de vakbond.

Arbeidsconflict

Meer dan 32.000 Boeing-werknemers in en om Seattle en Portland legden op 13 september het werk neer tijdens de eerste staking van de vakbond sinds 2008. De productie van verschillende vliegtuigmodellen, waaronder de bestverkochte 737 MAX, kwam hierdoor stil te liggen.

Bijna 95% van de vakbondsleden verwierp Boeing’s aanbod van een loonsverhoging van 25% over vier jaar. Een verbeterd voorstel dat Boeing maandag aankondigde, zou de loonsverhoging verhogen naar 30% met een prestatiebonus. De vakbond heeft inmiddels echter aangegeven dat een enquête onder de leden laat zien dat dit nog steeds onvoldoende is. ‘De enquête-resultaten van gisteren waren overduidelijk, bijna net zo luid als bij het eerste bod: de leden zijn niet geïnteresseerd in het laatste aanbod van het bedrijf’, zei District 751 van de International Association of Machinists and Aerospace Workers’. De vakbond streeft naar een loonsverhoging van 40% en het herstel van een toegezegd pensioen dat tien jaar geleden uit het contract werd gehaald.

Boeing, dat niet direct commentaar gaf, deed maandag het laatste voorstel zonder vooraf overleg te voeren met de vakbond. Vooral dit gebrek aan overleg wordt door de vakbond als storend ervaren. Deze weigerde het dan ook in stemming te brengen en gaf aan eerst de leden te willen raadplegen voordat er een beslissing wordt genomen. Dit echter, zoals gebleken, zonder positief resultaat.