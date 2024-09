Vliegende auto door de APK

De vliegende auto PAL-V Liberty heeft met succes zijn eerste Algemene Periodieke Keuring (APK) voltooid. De mijlpaal volgt op de historische goedkeuring van de PAL-V Liberty als de eerste vliegende auto die legaal de weg op mag vier jaar geleden.

In 2020 ontving de PAL-V Liberty zijn Europese wegcertificering, wat een revolutionair moment in de transportgeschiedenis markeerde. Deze goedkeuring stelde het FlyDrive-voertuig, dat kan veranderen van een auto in een vliegtuig, in staat om op openbare wegen te rijden. Nu, na vier jaar rijden op de Europese wegen, heeft de PAL-V Liberty aangetoond te voldoen aan de keuringseisen van de APK.

‘We zijn verheugd om het succesvolle APK-resultaat van de PAL-V Liberty aan te kondigen, wat onze unieke capaciteit benadrukt om veilige, betrouwbare en duurzame FlyDrive-oplossingen te ontwerpen en te produceren’, aldus Robert Dingemanse, CEO van PAL-V. ‘Vier jaar geleden schreven we geschiedenis met onze wegcertificering, en vandaag blijven we wereldwijd de markt voor FlyDrive-mobiliteitsoplossingen aanvoeren.’

PAL-V richt zich nu op het afronden van de laatste fase van de luchtvaartcertificering (compliance demonstratie), om de eerste PAL-V Liberties aan te bieden aan de tientallen zakelijke en particuliere klanten in het orderboek.

PAL-V Liberty

De PAL-V Liberty, waarbij PAL-V staat voor Personal Air and Land Vehicle, is een combinatie van twee andere voertuigen: de Carver (een gemotoriseerde driewieler) en de Gyroplane. In tegenstelling tot bij een helikopter wordt enkel de staartpropeller door een motor aangedreven. De hoofdrotor draait alleen door langsstromende lucht, en creëert daarmee hefkracht. De PAL-V is bovendien een volwaardige auto en rijdt op Euro 95-benzine. Eenmaal getransformeerd naar een vliegende auto kan het toestel op een volle tank zo’n vier- tot vijfhonderd kilometer vliegen.