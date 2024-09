Zuid-Amerikanen ruziën om Boeing 747

Een inmiddels ontmantelde Boeing 747 is het onderwerp geworden van een diplomatieke rel. De beschuldigen vliegen over en weer tussen Venezuela en Argentinië. Bovendien hebben beide landen arrestatie-bevelen uitgevaardigd tegen de respectieve presidenten.

De Zuid-Amerikaanse landen lagen al langer met elkaar in de clinch, maar inmiddels begint het conflict op te laaien. Afgelopen februari steeg een Boeing 747-300, registratie YV3531, op vanaf Buenos Aires. Het 37-jaar oude toestel van de Venezolaanse airline Emtrasur Cargo landde niet in de hoofdstad Caracas maar vloog door naar Opa-Locka Executive Airport in Florida, V.S. De Amerikaanse autoriteiten eisten namelijk dat het toestel in de Verenigde Staten aan hun werd overgedragen op verdenking van betrokkenheid bij terroristische aanslagen.

De machine was eerder zonder toestemming van de Amerikaanse autoriteiten door het Iraanse Mahan Air op naam van de Venezolaanse maatschappij gezet. Daarmee schonden de twee airlines afkomstig uit ‘de As van Verzet’ de Amerikaanse exportcontrole-wetgeving. De Boeing 747 werd vervolgens door de V.S. op de sanctielijst gezet. Lo que en algún momento fue el B747 de Emtrasur (🇻🇪) que estuvo incautado en Buenos Aires (🇦🇷).



Lamentable (pero esperado) final. pic.twitter.com/gSUbXmHhoY— Vicente Valdebenito | SCL Aviation Photography. (@vicho_zs) February 28, 2024

Diplomatieke rel

De 747 is inmiddels door de Amerikanen gesloopt maar maakt vooralsnog onderdeel uit van een diplomatieke rel die is ontstaan tussen Venezuela en Argentinië. De Venezolaanse procureur-generaal Tarek Saab heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Argentijnse president Javier Milei, zijn zus en secretaris-generaal Karina Milei en de minister van Binnenlandse Veiligheid, Patricia Bullrich. Onder de misdadigheden benoemen de Venezolanen ‘zware roof, illegale interventie, vrijheidsberoving en criminele organisatie’. Saab gooide er nog een schepje bovenop door de Argentijnse president een ‘fascistische neonazi’ en een ‘vliegtuigdief’ te noemen.

Milei reageerde op de aantijgingen en besloot de Venezolaanse president Nicolas Maduro net zo goed een oor aan te naaien. Maduro, de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Diosdado Cabello en ongeveer 30 militaire officieren en inlichtingendiensten worden gezocht voor ‘vermeende marteling, ontvoeringen en executies’.