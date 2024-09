Twee A380’s tegelijk van stal

Op één dag verlieten twee Airbus A380-vliegtuigen de vliegtuigstalling in Teruel om weer in gebruik genomen te worden.

Het eerste toestel betrof een Superjumbo van Etihad Airways, registratie A6-APE. De laatste vlucht die de A380 uitvoerde was op 15 juni 2021. Halverwege deze maand maakte de machine haar rentree in het luchtruim. Het vliegtuig steeg precies 14:30 uur op en landde na een vlucht van iets meer dan zes uur op de luchthaven van Abu Dhabi. Sinds dat moment is de A380 niet meer operationeel geweest. Volgens AirLive.net zal het vliegtuig wel haar commerciële vluchten voor Etihad Airways gaan hervatten.

Na zes uur keerde de Etihad Airways A380 terug in Abu Dhabi © Flightradar24.com

Op weg naar Frankfurt

Exact twee uur later verliet een andere A380 van Lufthansa de vliegtuigstalling in Teruel. De Superjumbo, registratie D-AIMA, stond sinds de coronacrisis in Spanje. Rond de klok van 16:30 uur begon de machine aan een twee uur durende vlucht in de richting van Frankfurt. Via Frankrijk, een deel van Italië, Zwitserland en het zuidwesten van Duitsland bereikte de A380 haar eindpunt.

Lang stond de Lufthansa A380 niet aan de grond voordat die weer naar Manila vloog © Flightradar24.com

Technisch onderhoud

Lufthansa liet er geen gras over groeien en stuurde het vliegtuig twee dagen later alweer de lucht in richting Manila, Filipijnen. In dat land is een onderhoudsdienst van de luchtvaartmaatschappij gevestigd. Eerder vlogen andere A380’s eveneens naar de Filipijnse stad voor datzelfde doel. Wanneer de D-AIMA terugvliegt naar Frankfurt en haar rentree gaat maken, is niet bekend. Dit toestel was de laatste machine van Lufthansa die zich in Teruel bevond. De D-AIMB, D-AIMC, D-AIMK, D-AIML, D-AIMM, D-AIMN en de D-AIMH gingen de A380 voor. Lufthansa verkocht daarnaast zes andere Superjumbo’s aan Airbus en de onderdelen daarvan werden als reserveonderdelen gebruikt.