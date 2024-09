Gloednieuwe Emirates A350 breekt start af | Video

Emirates ontvangt hoogstwaarschijnlijk deze maand nog haar eerste Airbus A350. Dat toestel testte deze week een afgebroken start.

Op videobeelden werd de rejected take-off (RTO) met de RR Trent XWB-motoren op de luchthaven van Toulouse, een vliegveld waar de Airbus-fabriek neergestreken is, vastgelegd. Het toestel, voorheen registratie F-WZGA, maar wanneer die aan Emirates geleverd wordt A6-EXA, zette aan op de startbaan waarna de take-off afgebroken werd. Rook kwam van de banden af en de A350 reduceerde de snelheid. Hiermee werd getest, omdat Airbus volgens AeroTime wil dat een vliegtuig voor V1, de maximale snelheid waarmee een start door (onvoorziene) omstandigheden afgebroken kan worden, voor het einde van de landingsbaan tot stilstand gebracht kan worden zonder dat de remmen aanzienlijk aangetast worden. Na de afgebroken start verliet de A350 veilig de landingsbaan. Gisteren maakte het toestel nog een testvlucht boven de Noordzee. First Airbus A350-900 for Emirates and smoking Rejected take off. Now ready for 1st flight. #Emirates #EmiratesA350 #airbus #A350 #avgeek #aviationdaily #planespotting pic.twitter.com/LZ2IkrALHC— Eurospot (@cliper31) September 24, 2024 1st test flight for the first #Airbus #A350 for #Emirates today. 🇦🇪 #Dubai #AvGeek #Toulouse pic.twitter.com/6XCfKR4l1d— Aviation Toulouse (@Frenchpainter) September 25, 2024

Vertraagde levering

Daarmee lijkt het toestel klaar om geleverd te worden aan Emirates. De verwachting is dat het eind deze maand haar debuut op de luchthaven van Dubai maakt. Aanvankelijk zouden de A350’s eerder naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) komen, maar door vertraging bij Airbus liet de komst nog op zich wachten. In maart dit jaar kwamen de eerste beelden naar buiten dat de staart van de A6-EXA voorzien was van de kleuren van Emirates. Niet veel later verschenen beelden van het volledige jasje. De luchtvaartmaatschappij heeft 65 A350-vliegtuigen bij Airbus besteld. Tijdens de Dubai Airshow in 2019 maakte zij de order van de eerste 50 bekend; vier jaar later volgde het restant. Hoewel het toestel ingezet dient te worden op langeafstandsvluchten, maken de eerste machines hun debuut op kortere routes, waaronder naar Bahrein, Koeweit-stad (Koeweit) en Muscat (Oman).