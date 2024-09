KLM neemt partners mee het spoor op

SkyTeam, de luchtvaartcoalitie waar ook KLM bij betrokken is, gaat een samenwerking aan met Eurostar. Het partnerschap moet bijdragen aan de doelstellingen die de luchtvaartalliantie voor zichzelf heeft gezet.

SkyTeam is al langer bezig met het vergroenen van de betrokken luchtvaartmaatschappijen. KLM probeert daarin voorop te lopen en er wordt op verschillende terreinen winst geboekt. Dat de luchtvaartalliantie met deze samenwerking komt, is dan ook niet verrassend: KLM en Eurostar houden de banden al langer warm. De hogesnelheidstreinen verzorgen reeds reizen van Amsterdam naar Brussel waarmee het aantal vluchten is afgenomen, aldus de Nederlandse airline.

Eurostar is de eerste SkyTeam-partner die niet in de luchtvaart actief is. Met het binnenhalen van de treinen kunnen reizigers kortere afstanden in Noord-West Europa op een andere manier afleggen en tegelijkertijd nog steeds genieten van SkyTeam-voordelen. De werkelijke samenwerking gaat pas per 2025 in, maar de treinen van Eurostar vervoeren nu al dertien procent van de long-haul-reizigers die in de grote hubs van Amsterdam, Londen en Parijs landen. Daarmee draagt de spoorweggebruiker al een flink steentje bij.

‘Eurostar a natural fit’

SkyTeam is razend enthousiast en CEO Patrick Roux sprak lovende woorden over zijn nieuwe partner. ‘Samenwerking met Eurostar als onze eerste partner die geen luchtvaartmaatschappij is, onderschrijft SkyTeam’s toewijding aan het verzorgen van een meer geïntegreerde en verantwoordelijke reiservaring door het inlijven van intermodaal reizen. Als ’s werelds één van de meest geliefde trein-exploitanten met een reputatie voor klantenservice, is Eurostar een perfecte partner voor SkyTeam. Ik kijk uit naar het ontwikkelen van onze samenwerking en het bieden van een bredere keuze voor klanten in hoe zij reizen door ons wereldwijde netwerk.’