Laatste ‘contact’ ‘contact’ voor de KC-10

De grootste tanker van de Amerikaanse luchtmacht, de McDonnell Douglas KC-10 Extender, heeft officieel afscheid genomen. De taken van het iconische toestel worden grotendeels overgenomen door de KC-46.

De Amerikaanse luchtmacht heeft de laatste vlucht van het type gepland op 26 september. De machine zal dan nog één ronde maken vanaf Travis Air Force Base in Californië waarna het toestel buiten gebruik wordt gesteld. Het vliegtuig werd in 1981 toegevoegd aan de vloot en verzorgde hoofdzakelijk het bijtanken in de lucht. Bovendien heeft de KC-10 Extender tijdens de 44 jaar trouwe dienstverlening verschillende malen passagiers én cargo vervoerd.



De Amerikanen steken het afscheid niet onder stoelen of banken. De “Big Sexy”, zoals de machine door USAF wordt genoemd, begon in januari aan een “World Farewell Tour” waarbij het Hawaii, Nieuw-Zeeland en Australië aandeed. De KC-10 kwam ook nog even buurten in Europa. Daar bezocht het toestel het Griekse eiland Heraklion, kwam het langs op Ramstein Air Base waarna het terugvloog naar de Verenigde Staten. Bovendien kwam de Amerikaanse luchtmacht met een emotioneel afscheidsfilmpje waar de machine nog één laatste keer ‘contact’ ‘contact’ maakt. Ofwel, het toestel tankt nog één keer een ander vliegtuig bij.

Koninklijke luchtmacht

Er zijn in totaal zo’n zestig McDonnell Douglas 10’s omgebouwd tot de KC-10 waarvan de laatste in 1988 afgeleverd werd. Het merendeel kwam terecht bij de Amerikaanse luchtmacht maar de Koninklijke Luchtmacht wist er uiteindelijk ook twee in handen te krijgen. Defensie nam de toestellen over van Martinair en bouwde ze om tot multifunctionele transport- en tankertoestellen. Korte tijd was er zelfs een derde tanker maar die overleefde de bezuinigingen van Rutte II niet. De twee KC-10’s, “Prins Bernhard” en “Jan Scheffer”, werden respectievelijk in 2019 en 2021 uit de vloot gehaald.

