Ondernemers roepen op Eindhoven Airport te sluiten

‘Sluit Eindhoven Airport en bouw daar woningen’ was de kop die donderdagochtend op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad stond. Het idee zingt al even rond in ondernemerskringen.

Nu Eindhoven Airport in 2027 vijf maanden sluit voor onderhoud, komen verschillende, toonaangevende Eindhovense ondernemers op de proppen met een opmerkelijk idee: de luchthaven bij de Brabantse stad definitief sluiten. Ze stellen dat er op het terrein van het vliegveld een grote woonwijk gebouwd zou kunnen worden. Volgens de analisten zijn de baten van de luchthaven gering, is zowel de stik- als de fijnstof-uitstoot hoog en bovendien moet Eindhoven in 2040 met ruim honderdduizend woningen op de markt komen. Het idee om woningen neer te zetten op een voormalig luchthaventerrein, gaat ‘vooral over de tong van de bouwwereld’.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze plannen niet bij de Eindhovense raad vandaan komen. Er liggen geen plannen, geen besluitvormingen en zelfs geen ideeën in het pand aan het Stadhuisplein. Het zijn slechts ondernemers in de regio die zich dit hardop afvragen. Wel is het zo dat zij groot en toonaangevend zijn.

Voeten in de aarde

De ondernemers zijn zich ervan bewust dat het volledig verwijderen van de luchthaven bij Eindhoven wel flink wat ‘voeten in de aarde’ heeft. Zo moeten 41.000 vluchten een andere bestemming vinden en moet Defensie verhuizen. Maar volgens voorstanders zijn er ook een hele hoop ‘groene vinkjes’. Allereerst vinden zij dat de luchthaven simpelweg té dicht bij de stad ligt. ‘Als er nu een vliegveld gebouwd moest worden, zou niemand dat binnen de stadsgrenzen van Eindhoven plannen’, aldus Tiny Sanders, directrice van PSV. Mocht het vliegveld verdwijnen, dan heeft Eindhoven een kans om daar een flink aantal woningen neer te zetten. Volgens Thom Aussems, expert op het gebied van stedelijke vernieuwing, heeft het terrein ruimte voor zo’n dertig- tot vijftigduizend huizen. ‘De infrastructuur ligt er al, er is elektra en water. Niemand heeft last van de bouw en het scheelt enorm in de kosten. Het ligt dicht tegen de stad, maar kan een eigen identiteit krijgen. En voor de mobiliteit is het perfect: alles kan met het OV of de elektrische fiets.’

Op de vraag wat er dan moet gebeuren met de bijna zeven miljoen passagiers en Defensie? Ook daar hebben de ondernemers een oplossing voor. De vakantievluchten kunnen volgens hen naar Maastricht: ‘daar kunnen ze de vluchten en banen goed gebruiken’. Defensie kan volgens dezelfde ondernemers naar de luchtbasis in De Peel, zo’n veertig kilometer verderop richting de Duitse grens. Die vliegbasis is op dit moment gesloten en de heropeningsprocedure is in december 2023 gestopt.