Afscheid van Nederlandse F-16: zo kun je meekijken

Vandaag, op vrijdag 27 september, neemt de Koninklijke Luchtmacht afscheid van de F-16. Hoewel het geen groots en meeslepend afscheidsfeest zal worden, staat de luchtmacht hier toch bij stil op vliegbasis Volkel.

‘s Middags zal een formatie van zes tot acht F-16’s een afscheidsvlucht boven Nederland maken. Op de dag zelf is op Volkel een afscheidsceremonie gepland, waarbij een zeer select aantal genodigden aanwezig zal zijn. De Nederlandse luchtmacht heeft 45 jaar met dit toestel gevlogen, en het is tientallen jaren ingezet tijdens missies in binnen- en buitenland. Vele duizenden mensen hebben met het toestel gewerkt of gevlogen. Daarom zijn niet alle oud-luchtmachters die aan de F-16 hebben gewerkt, uitgenodigd voor het afscheid. Publiek is ook niet welkom bij de ceremonie.

De route van de afscheidsvlucht is door de luchtmacht bekend gemaakt. Een formatie van meerdere F-16’s vertrekt vrijdag om 13.00 uur en vliegt vanaf Volkel over de defensielocaties De Peel, Twente, Leeuwarden, Vlieland, Air Operations Control Station Nieuw Milligen, Soesterberg, Den Haag, Woensdrecht, Breda, Gilze-Rijen, Eindhoven en daarna terug naar Volkel.

Om het publiek toch het afscheid te laten meebeleven, is via het YouTube-kanaal van de Koninklijke Luchtmacht de ceremonie te volgen. Op vrijdagmiddag kun je live meekijken met de officiële afscheidsceremonie op Vliegbasis Volkel, waarbij de laatste toestellen opstijgen voor een afscheidsronde boven Nederland.