Air Haifa vermijdt Haifa

De nieuwe Israëlische luchtvaartmaatschappij Air Haifa wil nog voor het einde van de maand beginnen met haar activiteiten. Dit echter niet in de stad waaraan zij haar naam ontleent.

Ondanks de oorlog in Gaza gaat in Israël een nieuwe luchtvaartmaatschappij van start met de naam Air Haifa. De stad Haifa ligt in het noorden van het land, relatief ver van de Gazastrook. Eerder leek dit dus een veilige plek maar met de oplopende spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon is dit verleden tijd. De afgelopen week heeft Israël de luchtaanvallen op Libanon opgevoerd en een grondoffensief tegen Hezbollah wordt niet uitgesloten. Hezbollah vuurt op zijn beurt ook raketten af op Haifa. Desondanks houdt Air Haifa vast aan haar geplande start, al zij het met een wijziging.

Het bedrijf heeft voor het eerst vluchttijden aangekondigd. ‘We gaan de lucht in!’, staat er op de website van de luchtvaartmaatschappij. ‘Vluchten vanaf Haifa worden, afhankelijk van de veiligheidssituatie, vanaf 13 oktober hervat.’ Het vluchtprogramma begint echter elders al eerder. ‘Vanaf maandag 30 september 2024 tot de avond van Jom Kipoer, 11 oktober 2024, zullen we dagelijks vluchten aanbieden van Tel Aviv naar Eilat.’ Zo begint Air Haifa met vluchten naar het zuiden, en vermijdt voorlopig het noorden. De luchtvaartmaatschappij start met een nieuwe ATR 72-600 met de registratie 4X-IHA, die ze al eind juli heeft ontvangen. Het toestel heeft 72 stoelen in een 2-2-configuratie. Een tweede toestel van dit type zal volgen.