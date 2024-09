F-35 niet welkom op Eelde

Er is geen plaats voor het stationeren van F-35 straaljagers op Groningen Airport Eelde. Dat vinden de leden van Provinciale Staten van Drenthe.

In Drenthe zit men niet te wachten op de komst van de luidruchtige F-35. Ook de colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe willen geen jachtvliegtuigen op Groningen Airport Eelde. Dat meldt Omroep Groningen. In principe heeft de provincie niets te vertellen over de plannen van Defensie, maar er is wel overleg tussen Drenthe en Defensie over de zoektocht naar nieuwe oefenterreinen, locaties voor nieuwe munitiedepots en parkeerplaatsen voor F-35 straaljagers. De Drentse statenleden vinden overigens dat de communicatie vanuit Defensie over deze onderwerpen beter moet. Groningen Airport Eelde vindt dat de stationering van F-35 straaljagers niet ten koste moet gaan van de burgerluchtvaart.

Ruimte voor Defensie

Defensie is op zoek naar extra ruimte voor de verschillende krijgsmachtonderdelen. Al langer was bekend dat een van de opties is om Vliegbasis Eindhoven, Leeuwarden, Volkel of Woensdrecht uit te breiden. Verder overweegt de luchtmacht ook al langer het heropenen van Vliegbasis De Peel. Twee jaar geleden vond om die reden een belevingsvlucht plaats met een F-35. Uit onderzoek bleek dat stikstof in elk geval geen probleem is voor de heropening van De Peel. Defensie houdt ook de optie open om medegebruik te maken van civiele luchthavens. In juni liet Defensie weten dat ook Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Twente Airport worden onderzocht.