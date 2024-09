Gaat KLM ook samenwerken met Elon Musk?

Air France gaat vanaf 2025 geleidelijk ‘ultra high speed’ WiFi introduceren aan boord van haar vliegtuigen. De voorziening van Starlink wordt gratis beschikbaar gesteld aan reizigers in alle reisklassen.

Air France gaat in samenwerking met Starlink van Elon Musk supersnelle WiFi aan boord faciliteren. Reizigers hoeven alleen een gratis Flying Blue-account aan te maken of hun bestaande account te gebruiken om van het internet gebruik te maken. ‘Tijdens de vlucht kunnen klanten gemakkelijk in contact blijven met vrienden en familie, al het wereldnieuws live volgen, online videogames spelen en natuurlijk tv, films en series streamen’, aldus Air France in een verklaring.

Het nieuwe WiFi-netwerk wordt geleidelijk geïmplementeerd. In vliegtuigen waarin de nieuwe Starlink-WiFi vanaf volgende zomer nog niet is geïnstalleerd, blijft de huidige, langzamere WiFi beschikbaar, die deels tegen betaling is. Uiteindelijk zal de nieuwe service echter op alle vluchten worden aangeboden. Dit zowel op intercontinentale vluchten als binnen Europa. Of het nieuws bij Air France een voorbode is van een soortgelijke stap bij zustermaatschappij KLM moet nog blijken. Voorlopig heeft de maatschappij hierover nog niks losgelaten. Wel is men bezig met onderzoek naar de huidige invulling van de WiFi-voorziening aan boord.

Trend

De samenwerking tussen Air France en Starlink sluit aan bij een bredere trend waarin luchtvaartmaatschappijen investeren in snellere Wi-Fi aan boord, soms gratis, om meer premiumklanten, zoals zakenreizigers, aan te trekken. Verschillende Amerikaanse maatschappijen, zoals Delta Airlines en JetBlue Airways, bieden al gratis internet tijdens hun vluchten. Sommige luchtvaartmaatschappijen maken daarbij gebruik van Starlink, waaronder Hawaiian Airlines. Ook buiten de Verenigde Staten kiezen airlines voor Starlink, zoals Qatar Airways en AirBaltic. Recentelijk sloot ook United Airlines een deal met Musk’s bedrijf.