Honderden mensen wachten met smart op 747

Een Boeing 747-400F van Cathay Pacific vloog gisterenochtend lokale tijd twee panda’s over vanuit China naar Hong Kong.

De twee panda’s, An An en Ke Ke, waren afkomstig uit een fokcentrum in de Chinese provincie Sichuan. Die eerste, het mannetje, weegt 130 kilogram en wordt beschreven als ‘sterk, lenig en slim’; die tweede, het vrouwtje, kent een gewicht van 100 kilogram en is ‘goed in klimmen, zachtaardig en schattig’. Het duo maakt naar verluidt deel uit van de zogeheten Chinese pandadiplomatie. De twee zouden volgens CNN naar Hong Kong vervoerd zijn ter gelegenheid van de viering van het 75 jaar bestaan van de communistische regeringspartij. Vaker leent China panda’s uit, al verblijven An An en Ke Ke hoogstwaarschijnlijk permanent in Hong Kong. Normaal gesproken keren de panda’s nadat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt geregeld per 747 terug naar China.

Vroeg in de weer

Zes uur voordat de vlucht vanuit Chengdu, een stad in het midden van China, aanving, kwam personeel in actie om de twee naar het vliegveld te brengen. De panda’s namen plaats in kooien. Daarnaast werd een voedselvoorraad meegenomen. Middels vorkheftrucks werden An An en Ke Ke in een trailer geladen. Vervolgens vervoerde de vrachtwagen het duo naar de luchthaven. De 747 steeg uiteindelijk 9:00 uur lokale tijd en arriveerde na een vlucht van twee uur op de luchthaven van Hong Kong. Daar wachtten een lading vol pers met camera’s het toestel op.

Na twee uur landde de 747 met aan boord twee panda’s in Hong Kong © Flightradar24.com

Quarantaine voor de panda’s

John Lee, de Chief Executive van Hongkong, hield een toespraak. ‘Ik wil nogmaals mijn oprechte dank uitspreken aan de centrale overheid voor haar zorg en steun voor Hongkong door twee geliefde en energieke reuzenpanda’s aan Hongkong te schenken’, zei hij. Daarna ging het achterste vrachtluik van de 747 open en kwamen de panda’s tevoorschijn. Voorlopig zullen An An en Ke Ke nog niet publiekelijk te zien zijn: het duo gaat voor 30 dagen in quarantaine om te wennen aan de nieuwe leefomgeving.