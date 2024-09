Tweede KLM A321neo op weg naar Schiphol

KLM verwelkomt aan het eind van deze middag haar tweede Airbus A321neo op Schiphol.

De machine, registratie PH-AXB, staat volgens gegevens van Flightradar24 momenteel op de luchthaven van Hamburg, het vliegveld waar een Airbus-fabriek gevestigd is. De verwachting is dat de A321neo rond de klok van 15:30 uur in de richting van Schiphol vertrekt. De vluchtduur wordt geschat op iets minder dan een uur. Op welke landingsbaan het vliegtuig haar debuut op Schiphol gaat maken, is nog niet duidelijk. Momenteel is alleen de Polderbaan (18R/36L) open voor landend verkeer.

Naam van tweede A321neo

De A321neo is voorzien van de naam de ‘Braamvlinder’. ‘De tweede A321neo gaat onze passagiers op de meest stille en efficiënte manier van dit moment naar bestemmingen in Europa vliegen’, schrijft Ton de Geest, vlootmanager van de A320neo en Boeing 737 bij KLM, in een LinkedIn-post. Eind augustus verwelkomde KLM feestelijk haar eerste vliegtuig van dit type met de naam Koninginnepage. Dit jaar worden naast de PH-AXA en PH-AXB nog twee van deze machines verwacht. Die gaan vliegen onder de namen Citroenvlinder en Porseleinvlinder.

Duurzaamheidsdoelstellingen bewerkstelligen

De PH-AXA is reeds operationeel en vliegt momenteel naar Berlijn, Kopenhagen en Stockholm. Vanaf eind oktober is de bedoeling dat de A321neo’s ingezet worden op vluchten naar Parijs, Praag, Wenen, Londen, Edinburgh, Madrid, Manchester en Zürich. Het vliegtuig maakt deel uit van een order van Air France-KLM waarin tientallen vliegtuigen van het type A320- en A321neo de huidige Boeing 737NG-vliegtuigen van zowel KLM als Transavia moeten gaan vervangen. Met de komst van deze machines wil de luchtvaartmaatschappij haar duurzaamheidsdoelstellingen bewerkstelligen.