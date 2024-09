Gewonden nadat 757 botsing in lucht voorkomt

Tijdens de nadering liepen twee passagiers aan boord van een Boeing 757 van United Airlines verwondingen op. De piloten grepen in om een lager vliegende machine te ontwijken.

De 757, registratie N12125, steeg 19 september op vanuit New York Newark Airport voor een binnenlandse vlucht naar San Francisco. De vlucht leek soepel te verlopen, totdat de daling werd ingezet, licht een woordvoerder van United Airlines toe in een verklaring aan The Washington Post. Nabij Oakland kregen de vliegers een melding van het Traffic alert and collision avoidance system (TCAS), een systeem dat in een vliegtuig automatisch in werking treedt zodra het zich te dicht bij een ander bevindt.

Signaal stoelriemen-vast aan

Toen snelheid geminderd werd om een laagvliegend toestel te ontwijken, stond het signaal stoelenriemen-vast al aan. Wat precies aan boord van de 757 gebeurde, is niet duidelijk. Volgens de berichtgeving van de Federal Aviation Administration (FAA) aan AV Herald deed het incident zich 18:07 uur lokale tijd voor. Kijkend naar data van Flightradar24, zou aangenomen kunnen worden dat het toestel zich nog boven de staat Wyoming op een hoogte van 38.000 voet (omgerekend iets meer dan elf kilometer) bevond. Uit die gegevens blijkt dat het toestel geen afwijkende bewegingen maakte.

Twee gewonden

Ondanks dat raakten de twee passagiers die geen veiligheidsriemen om hadden gewond. Eén reiziger kreeg te maken met zware verwondingen, terwijl de andere licht gewond raakte. Eén van hen zou niet op zijn of haar stoel hebben gezeten. De 757 zette de daling naar San Francisco gewoon voort. ‘We zijn onze bemanning dankbaar voor hun inspanningen om de veiligheid van onze werknemers en klanten te waarborgen’, aldus een woordvoerder van United Airlines. Beide reizigers zijn naar het ziekenhuis gebracht.