Roep om aandacht voor 737(MAX)-component

Naar aanleiding van een incident met een 737 van United Airlines doet de National Transportation Safety Board (NTSB) onderzoek naar een onderdeel in 737- en 737 MAX-vliegtuigen.

Het onderzoek van de NTSB richt zich vooral op de zogeheten rollout guidance actuator. Daarbij is de desbetreffende component van de 737 getest, evenals die van een ander vliegtuig. Bij tests in een koude omgeving zouden de actuatoren als gevolg van vocht in de componenten ‘aanzienlijk in gevaar zijn’. Dit kan er mogelijk toe leiden dat de beweging van het roersysteem wordt tegengewerkt en zelfs kan bevriezen. De NTSB stelde vast dat fabrikant Collins Aerospace de component verkeerd gemonteerd had. Het agentschap geeft aan dat sinds 2017 precies 353 defecte actuatoren aan Boeing geleverd zijn. In de Verenigde Staten zijn de defecte onderdelen alleen geïnstalleerd in United Airlines-vliegtuigen, maar het is niet duidelijk bij welke andere maatschappijen de actuatoren in gebruik zijn. KLM, Transavia, TUI en Corendon maken alle vier (nog) gebruik van 737- en/of 737 MAX-vliegtuigen. Het onderzoek van de NTSB loopt nog.

Problemen met pedalen

Op 6 februari werden de vliegers van een 737 van United Airlines tijdens de nadering in New York Newark Airport geconfronteerd met vastzittende roerpedalen. Als gevolg daarvan werd noodgedwongen de neuswielbesturingshendel gebruikt om de 737 op de baan te kunnen houden, vertelt een woordvoerder van de NTSB aan FlightGlobal. Uiteindelijk verliep de landing wel veilig. Het incident maakt deel uit van een reeks incidenten waarmee United Airlines vanaf februari is geconfronteerd.