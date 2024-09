Weergoden huilen mee met afscheid F-16

Gisteren nam de Koninklijke Luchtmacht afscheid van de F-16. Door de tegenvallende weersomstandigheden kon niet het hele programma worden afgewerkt.

‘s Middags zou een afscheidsvlucht met een aantal F-16’s plaatsvinden. In formatie zouden de toestellen langs alle vliegbases vliegen waar ooit F-16’s waren gestationeerd. Ook was het de bedoeling enkele andere defensielocaties aan te doen, zoals Soesterberg, Vlieland en het Air Operations Control Station (AOCS NM) Nieuw Milligen. Vanwege de harde zuidwestenwind waren de omstandigheden niet in heel Nederland veilig genoeg om in formatie op lage hoogte te overvliegen. F-16AM J-197, de “Farewell Falcon” taxiet uit voor de laatste vlucht. Aan de windzak is te zien dat het ook op Volkel op deze dag hard waaide © Leonard van den Broek

Op weg naar Leeuwarden keerde de formatie boven de provincie Groningen weer om. Leeuwarden en Vlieland werden niet aangedaan, ook Soesterberg en Den Haag werden overgeslagen. Dit tot teleurstelling van velen, zo stonden op Leeuwarden honderden belangstellenden voor niets te wachten. Op vliegveld Twente had men meer geluk: daar waren de vliegtuigen wel te zien, al waren de weersomstandigheden ook niet ideaal.

De ‘Farewell Falcon’ zwaaide de voormalige vliegbasis Twenthe uit met een wingwave © Tim Volmer

De eerste vier F-16’s met rechtsboven de Belgische fotokist © Tim Volmer

Twee F-16’s na de flyby boven Twente Airport © Tim Volmer

Na het overvliegen van de Brabantse bases Gilze-Rijen en Eindhoven, verschenen de toestellen om precies 15.12 (3.12 pm) boven Volkel. De zes F-16’s van 312 squadron vlogen in formatie over de basis, waarna twee andere F-16’s op lage hoogte voorbij kwamen. Een Belgische tweezits F-16B had een luchtmachtfotograaf aan boord, die de afscheidsvlucht op foto en video vastlegde. Zeven van de acht Nederlandse toestellen hadden zeer toepasselijke callsigns gekregen voor deze laatste vlucht: “FINAL – VIPER – FLIGHT – 312 – SONS – OF – BONZO”. (“Bonzo” is bijnaam van 312 squadron).

De formatie van zes F-16’s (3-1-2) vliegt boven Volkel © Leonard van den Broek

Twee F-16’s passeren laag de verkeerstoren van Volkel © Leonard van den Broek

Drie F-16’s in een “overhead break”, waaronder de J-197 © Leonard van den Broek

Anders dan bij de meeste “fini flights” in de afgelopen weken, maakte nu slechts een enkele F-16 nog een “low approach”. Na de landing, kregen de F-16’s een watersaluut van de brandweer. Vervolgens begon het op Volkel ook te regenen – een passend einde van deze gedenkwaardige dag.