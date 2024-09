Afscheid F-16 vanuit de lucht en vanaf de grond | Foto’s

Afgelopen vrijdag nam de Koninklijke Luchtmacht afscheid van de F-16. ‘s Middags zou een afscheidsvlucht met een aantal F-16’s plaatsvinden. Vanwege de weersomstandigheden was het niet in heel Nederland veilig genoeg om in formatie op lage hoogte te overvliegen. Daardoor werd de route van de formatievlucht aangepast en in gekort.

De Nederlandse defensiefotograaf Cristian Schrik vloog mee aan boord van een tweezits F-16BM van de Belgische luchtmacht. Zo kon hij de afscheidsvlucht op foto en video vastleggen. Een aantal foto’s heeft de Koninklijke Luchtmacht inmiddels op social media gedeeld. Hieronder een selectie van zijn foto’s.

Volkel, 27 sept. 2024, De laatste F-16’s door een ere ronde over Nederland. Foto: Fini flight over Nederland (c) Cristian Schrik MCD

Volkel, 27 sept. 2024, De laatste F-16’s door een ere ronde over Nederland. Foto: Fini flight. (c) Cristian Schrik MCD

Volkel, 27 sept. 2024, De laatste F-16’s door een ere ronde over Nederland. Foto: Fini flight over Nederland (c) Cristian Schrik MCD

Volkel, 27 sept. 2024, De laatste F-16’s door een ere ronde over Nederland. Foto: Fini flight. (c) Cristian Schrik MCD

Volkel, 27 sept. 2024, De laatste F-16’s door een ere ronde over Nederland. Foto: Fini flight over Nederland (c) Cristian Schrik MCD

Schrik schreef zelf op Instagram dat hij zich vereerd voelde om de afscheidsvlucht zo te kunnen vastleggen. ‘Mijn waardering en dank gaat uit naar @belaircomp en @31tigersquadron voor hun uitmuntende ondersteuning door het beschikbaar stellen van de F-16BM waardoor ik deel kon uitmaken van dit historische moment. Het vastleggen van de laatste landing van de laatste operationele Nederlandse F-16 was een bijzonder moment.’

Een andere medewerker van de Koninklijke Luchtmacht was afgelopen vrijdag op Volkel op de grond aanwezig. Hij deelde de volgende foto’s met Up in the Sky.