Alternatief sluiting Eindhoven Airport? ‘Sluit de A2’

Niet iedereen is erover te spreken dat ondernemers deze week met het mogelijke idee kwamen Eindhoven Airport te sluiten.

Defensie, eigenaar van de luchthaven, begrijpt niet met het oog op de spanningen in de wereld waarom Eindhoven Airport dicht zou moeten. Nederland is volgens de luchtmacht dichter bij een oorlog dan iedereen denkt. Daarnaast stelt Gijs Tuinman, staatssecretaris van Defensie, in Eindhovens Dagblad dat een sluiting ‘haaks staat’ op de zoektocht naar meer ruimte voor bijvoorbeeld de straaljagers. Eerder werd juist gesproken over een uitbreiding op Eindhoven Airport, Leeuwarden, Volkel of Woensdrecht en werd zelfs gekeken naar andere civiele Nederlandse luchthavens die mogelijk onderdak zouden kunnen bieden aan de F-35’s.

Geen soelaas in sluiting

Lex Janssen, fractievoorzitter van de Eindhovense tak van de VVD, kan zich evenmin vinden in het voorstel van de ondernemers. ‘Dit is een krankzinnig idee, moeten we niet doen’, zegt hij stellig. Datzelfde geldt voor de Schiphol Group. De luchthavenonderneming heeft met 51 procent een meerderheidsbelang in het Noord-Brabantse vliegveld. ‘Eindhoven Airport is belangrijk voor Nederland en de regio. Voor de economie, het welzijn en de werkgelegenheid. Dat moeten we behouden’, licht Schiphol Group toe.

Andere opties?

Daarentegen staat Bernard Gerard, voorzitter van Beraad Vlieghinder Moet Minder, versteld dat ondernemers met dit initiatief kwamen. Klaas Kopinga, mede-bestuurslid en voorman van Belangenvereniging Omwonenden Welschap, vindt sluiting van Eindhoven Airport een realistische oplossing als gekeken wordt naar de discussie of een krimp verdeeld wordt over Nederlandse luchthavens of dat er één moet sluiten. Janssen is juist, net zoals KLM-topvrouw Marjan Rintel, voor vlootvernieuwing en denkt dat hierdoor meer gevlogen kan worden. Als kers op de taart ziet lezer Jan van Schie juist een compleet andere mogelijkheid: ‘Sluit de A2 langs Eindhoven en bouw daar een lint van flats!!’, stuurde hij in caps lock in een e-mail aan het Eindhovens Dagblad. ‘Want wie wil er nou zo’n drukke vervuilende weg zo dicht langs de stad, woningen zijn toch veel belangrijker?’