‘Onnatuurlijke dood 16-jarig meisje aan boord 787’

Een Boeing 787 van Iraqi Airways moest afgelopen woensdagmiddag een ongeplande landing maken toen een 16-jarig meisje plotseling in elkaar zakte.

De Dreamliner, registratie YI-ATD, vertrok vanuit Bagdad, de hoofdstad van Irak, in de richting van het Chinese Guangzhou. Tijdens de vlucht zakte het meisje ineens in elkaar. Op dat moment bevond de 787 zich boven het midden van India. De piloten besloten de daling in te zetten en een ongeplande landing op de luchthaven van Calcutta te maken, een stad in het oosten van India.

Halverwege de vlucht zakte een jong meisje plotseling in elkaar © Flightradar24.com

Mogelijk onnatuurlijke dood

Een woordvoerder van de Airports Authority of India (AAI) vertelt dat een medisch team de Dreamliner opwachtte. ‘Het meisje had geen pols- of hartslag toen het vliegtuig landde in Kolkata’, licht de zegsman toe bij The Independent. Vervolgens werd de 16-jarige, die samen met twee familieleden aan boord van de 787 gestapt was, naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg daarheen werd ze overleden verklaard. Het communiceren met de twee medereizigers was lastig, omdat zij de Engelse taal niet machtig bleken te zijn. The Indian Express meldt dat de dood van de tiener mogelijk een onnatuurlijke oorzaak heeft. Een arts in het ziekenhuis had een klacht bij een het politiebureau van Baguiati ingediend. Het lichaam is naar een autopsiekamer gebracht voor verder onderzoek. Naar aanleiding van de klacht startte ook de politie een onderzoek.

787 vertrekt met vertraging

Als alle formaliteiten afgerond zijn, zou het meisje overgedragen kunnen worden aan haar familie. De 787 vervolgde uiteindelijk 1:50 uur lokale tijd haar route richting de Chinese stad. Daar zou de machine met bijna zes uur vertraging landen.